Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 18 de 2026.- La participación solidaria y el compromiso de las instituciones con las causas sociales se hicieron presentes en la colecta anual DIFTON, mediante la cual la Secretaría General de Gobierno contribuyó con la entrega de juguetes al Sistema DIF Tamaulipas, para llevar alegría a niñas y niños de la entidad.

El Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, encabezó esta actividad, acompañado por los subsecretarios Tomás Gloria Requena y Armando Núñez Montelongo, así como por Arlet Fuentes Gallegos, Directora General de Asuntos Religiosos y Gobernabilidad Democrática para la Reconstrucción del Tejido Social; Marikarmen Vázquez Villanueva, Coordinadora General de Planeación y Proyectos, y Antonio Montoya Ramírez, Coordinador General Administrativo.

Los donativos fueron recibidos por Patricia Lara Ayala, directora general del Sistema DIF Tamaulipas, a quien se le hizo entrega de los juguetes reunidos con la participación del personal de la dependencia.

Durante su mensaje, Villegas González reconoció la generosidad y disposición del personal de la Secretaría General de Gobierno para sumarse a esta iniciativa, destacando que estas acciones reflejan la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, así como el trabajo que encabeza la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, en favor del bienestar de las familias y la atención de la niñez tamaulipeca.