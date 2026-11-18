Registran Centros LIBRE la participación de más de 10 mil mujeres en actividades durante octubre

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 18 de 2026.- Durante octubre de 2026, los 24 Centros LIBRE de Tamaulipas registraron la participación de 10 mil 903 mujeres en 652 actividades enfocadas en la prevención de las violencias, la perspectiva de género, el desarrollo personal y la autonomía, informó Marcia Benavides, Secretaria de las Mujeres en Tamaulipas.

De acuerdo con el indicador mensual de resultados, también participaron 2 mil 481 hombres en actividades de sensibilización y reflexión sobre la igualdad de género y prevención de las violencias.

Benavides explicó que, mediante estos talleres y actividades formativas, las mujeres pueden adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que les permitan reconocer sus capacidades, identificar alternativas para emprender y avanzar en su autonomía.

Agregó que, con el respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, y la colaboración de los gobiernos municipales, la Secretaría continuará ampliando la atención de los Centros LIBRE para llegar a más mujeres en Tamaulipas.