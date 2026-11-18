Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 18 de 2026.- El Gobierno de Tamaulipas, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), presentó el balance de la temporada de incendios forestales 2026, en el que destacó que la entidad ocupa el lugar 12 nacional entre los estados con menor número de siniestros y el sexto con menor superficie afectada.

Durante la 9.ª Reunión Ordinaria del Grupo Técnico Operativo (GTO) de Incendios, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la directora de Fomento Forestal, Celene Ramírez García, informó que, del 2 de enero al 17 de noviembre, se atendieron 35 siniestros en 11 municipios, los cuales ocasionaron una afectación de 2 mil 589.60 hectáreas.

El reporte señala que más del 81 por ciento de la superficie dañada correspondió a vegetación baja y material superficial, mientras que la afectación al arbolado adulto fue de 84.72 hectáreas.

Entre las principales causas, los rayos originaron el 42.86 por ciento de los incendios, mientras que las fogatas representaron el 31.43 por ciento de los casos, pero ocasionaron el 56.6 por ciento de la superficie afectada. Destacan dos siniestros provocados por fogatas en Miquihuana, en los parajes Puerto del Volcán y La Taza, que consumieron más de mil hectáreas de bosque.

Miquihuana encabezó la estadística municipal con ocho incendios y mil 131.74 hectáreas afectadas. Además, 20 siniestros ocurrieron dentro de Áreas Naturales Protegidas, con daños en mil 548.06 hectáreas.

Ante estos resultados, la dependencia, encabezada por Antonio Varela Flores, reiteró el llamado a fortalecer la prevención y evitar el uso de fogatas en zonas forestales. Asimismo, exhortó a la población, turistas y productores a reportar cualquier columna de humo o indicio de incendio al 911, para facilitar una atención oportuna y proteger los recursos naturales de Tamaulipas.