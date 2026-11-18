La senadora también votó a favor de la ratificación de 342 ascensos de diversos grados del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional

Ciudad de México, 17 de noviembre de 2026.— Durante la sesión plenaria de este martes, la senadora de la República Olga Patricia Sosa Ruíz ingresó dos iniciativas producto del diálogo permanente con las y los ciudadanos en territorio.

La primera iniciativa plantea adecuaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer como violencia económica la ocultación o simulación de ingresos para evadir obligaciones con la mujer y con sus hijas e hijos, aun después de terminada la relación.

La propuesta de la legisladora por Tamaulipas adiciona además el artículo 51 Bis para que las autoridades brinden orientación jurídica especializada y expedita sobre pensión alimenticia, bienes y derechos patrimoniales, informen sobre las órdenes de protección y orienten a la mujer para solicitarlas. Además, obliga a las autoridades a canalizar a las mujeres a programas de capacitación, empleo y autonomía económica y a establecer una coordinación con los Centros de Justicia para las Mujeres para evitar la revictimización.

En la exposición de motivos, la senadora destacó que, durante el matrimonio o la convivencia, muchas mujeres asumen en mayor medida el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que reduce sus oportunidades de empleo, de ingreso propio y de desarrollo profesional. Al concluir la relación, esa desventaja puede traducirse en dependencia económica y en una posición de mayor vulnerabilidad frente a quien controla los recursos o el patrimonio.

Olga Sosa resaltó las políticas públicas a favor de las mujeres impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre las que destacan los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes comunitarias y Emancipación), espacios comunitarios donde las mujeres reciben asesoría jurídica, apoyo psicológico y acompañamiento. Hoy operan mil un Centros LIBRE en las 32 entidades federativas, con presencia en cerca del 40 por ciento de los municipios. La meta es contar con uno en cada municipio del país, y su presupuesto aumentó de 661 millones de pesos en 2025 a 983 millones de pesos en 2026.

La segunda iniciativa ingresada por la congresista federal tamaulipeca plantea reformas a la Ley sobre el Contrato de Seguro, la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

El proyecto establece que las aseguradoras deberán resolver las solicitudes de autorización médica en seis horas en caso de urgencias acreditadas por el médico tratante, en 24 horas para la continuidad de tratamientos autorizados y en 72 horas en los demás casos.

“La enfermedad no puede convertirse en una circunstancia que coloque al asegurado en una posición de indefensión frente a quien contractualmente asumió la obligación de protegerlo. La presente iniciativa parte de una premisa fundamental: la actividad aseguradora desempeña una función económica y social relevante, pero su ejercicio debe desarrollarse bajo condiciones de responsabilidad, transparencia y respeto a los derechos de las personas usuarias”, señala el proyecto ingresado por la senadora Olga Sosa.

Asimismo, aclara que no se trata de desconocer la naturaleza técnica del seguro, las condiciones legítimamente pactadas ni el derecho de las instituciones a verificar la procedencia de una cobertura.

Se trata de impedir que la ausencia de plazos específicos, la reiteración innecesaria de trámites o la falta de respuestas oportunas se traduzcan en obstáculos injustificados para hacer efectivos los derechos derivados del contrato.

En la sesión ordinaria de este martes, el Senado de la República ratificó 342 ascensos de integrantes de las Fuerzas Armadas: 108 de diversos grados navales de la Armada de México, aprobados con 91 votos, y 234 del Ejército, Fuerza Aérea Mexicanos y Guardia Nacional, avalados con 102 votos. Ambas resoluciones fueron aprobadas por unanimidad.

Para Olga Sosa, el reconocimiento a estas trayectorias también representa una oportunidad para refrendar el respeto a las instituciones que garantizan la defensa de la soberanía, contribuyen a la seguridad nacional y participan en la construcción de condiciones de paz para las familias mexicanas.

La senadora subrayó la relevancia de valorar el origen popular de las Fuerzas Armadas, integradas por mujeres y hombres que provienen de distintos sectores sociales y que encuentran en el servicio a México una vocación de vida. Su compromiso con la República se expresa tanto en la defensa de la nación como en su cercanía con la población.

Su labor también trasciende las tareas de seguridad. Ante huracanes, inundaciones, incendios y terremotos, las Fuerzas Armadas acuden en auxilio de las comunidades mediante labores de rescate, evacuación, atención médica, distribución de víveres y reconstrucción, a través de mecanismos como el Plan DN-III-E