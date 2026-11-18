-Representantes de 30 municipios participaron en una jornada de capacitación y coordinación para mejorar los servicios de recolección, prevenir la contaminación y proteger la salud de la población

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 18 de 2026.- Mantener las calles limpias, prevenir focos de contaminación y mejorar los servicios de recolección son acciones que impactan directamente en la salud y el bienestar de la población. Con este propósito, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) reunió a representantes de 30 municipios en una jornada de capacitación para fortalecer el manejo de los residuos sólidos urbanos y promover soluciones acordes con las necesidades de cada comunidad.

Mediante los Módulos de Información y Capacitación sobre el Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Tamaulipas, se compartieron herramientas para atender uno de los principales retos ambientales de las ciudades, como son la recolección, el tratamiento y la disposición adecuada de la basura, servicios que tienen un impacto directo en la salud y calidad de vida de la población.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la gestión integral de desechos, su generación y composición, barrido de calles, diseño de rutas de recolección y alternativas de tratamiento. También se presentaron mapas de los principales municipios del estado, con la ubicación y coordenadas de sitios identificados para el manejo de estos materiales.

Asimismo, los participantes conocieron los elementos básicos y criterios para elaborar el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, instrumento que permite a los gobiernos locales planear acciones de acuerdo con sus necesidades y recursos disponibles.

En representación del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, la subsecretaria de Medio Ambiente, Verónica Yazmín Sosa Lara, destacó que estas actividades forman parte de la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, que coloca el bienestar de las personas en el centro de las decisiones ambientales.

“Cuidar el medio ambiente también significa cuidar a nuestra gente. No se trata solamente de recoger la basura, sino de proteger la salud de las familias, mantener limpios nuestros espacios y encontrar soluciones que realmente funcionen en cada municipio”, expresó.

La funcionaria señaló que este acercamiento también permitió compartir las actividades desarrolladas durante octubre y noviembre por la Dirección de Políticas para el Cambio Climático, así como informar sobre los avances y desafíos que requieren atención conjunta.

Subrayó que cada localidad enfrenta condiciones distintas, por lo que resulta fundamental mantener una comunicación cercana con los ayuntamientos, intercambiar experiencias y brindarles orientación para mejorar sus servicios públicos.

Como parte de la jornada, la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT) presentó a los asistentes sus facultades y atribuciones, así como las leyes generales que rigen su actuación. También explicó las competencias estatales en materia ambiental y urbana, además de los procedimientos de inspección y vigilancia que permiten supervisar el cumplimiento de la normatividad y prevenir afectaciones al entorno.

En la jornada participaron el Procurador Ambiental y Urbano, Roberto Karlo Villanueva Contreras, y el Director de Políticas para el Cambio Climático de la SEDUMA, Mario Romel Arizpe Martínez, como parte de los trabajos de coordinación y capacitación dirigidos a las autoridades municipales.

Con estas acciones, la SEDUMA busca que los conocimientos compartidos se traduzcan en mejores prácticas, espacios públicos más limpios y una gestión responsable de los residuos, en beneficio de las familias tamaulipecas.