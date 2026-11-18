Ganadores avanzan al Certamen Nacional de Cortometraje Universitario Guadalajara 2027

Valle Hermoso, Tam.- 18 de noviembre de 2026.- En concordancia con la visión del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, orientada a consolidar una formación integral que fortalezca las habilidades creativas, comunicativas y sociales del alumnado, la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso (UAMVH) realizó el concurso de cortometrajes PROCINE 2026: “A Conciencia”.

El certamen tuvo lugar el pasado 10 de noviembre de 2026 en la Sala 1 del Reforma Cinemas, recinto donde estudiantes de licenciatura presentaron sus proyectos audiovisuales en las categorías de animación, documental y ficción, como parte de las estrategias institucionales para fomentar la expresión artística y el pensamiento crítico mediante mensajes de sensibilización social.

Durante la ceremonia de premiación, el director de la UAMVH, Jesús Roberto García Sandoval, reconoció el esfuerzo y compromiso de las y los jóvenes realizadores, al tiempo que agradeció la labor del jurado calificador encargado de evaluar la narrativa, calidad audiovisual y capacidad de reflexión de las obras inscritas.

Tras el análisis del jurado y la votación de la audiencia (realizada de manera presencial y en línea), el primer lugar fue otorgado a los estudiantes Leonardo Daniel Contreras Ríos, Martha Guadalupe Avila Alvarado y Marisol de la Cruz, de la Licenciatura en Mercadotecnia y Administración, por su cortometraje “Bajo la sábana”.

El segundo puesto y el reconocimiento como favorito del público correspondieron a María Guadalupe Suaste Garza, Karol Iveth Valadez Guzmán, Mirel Monserrat Fernández Lerma, Kenia Salinas del Fierro y Mónica Paola Vázquez Delgado, alumnas de la Licenciatura en Tecnología Educativa, con su cortometraje documental “Yo no soy diferente, aprendo diferente”.

Asimismo, el tercer lugar de ficción fue obtenido por Alfredo Sebastián Calderón González, Pedro Álvarez Pérez, Carlos Abraham Treviño Salinas y Areli Hernández González (de la Licenciatura en Tecnología Educativa), junto con Orlando Conejo Rivera (de la Licenciatura en Mercadotecnia y Administración), por su trabajo “Más música, menos ruido”.

Gracias a su desempeño, las producciones que ocuparon los tres primeros lugares obtuvieron su pase al Festival Nacional de Cortometraje Universitario, que se celebrará en Guadalajara en 2027. Asimismo, en las menciones especiales se premió a Pesadilla Americana como mejor documental, El dino de la bufanda roja en mejor animación, Escondida en mejor ficción y Sigo aquí como mejor historia de empatía.

Con estas acciones, la UAT refrenda su compromiso con la sociedad al promover espacios académicos y culturales que emplean el cine como una herramienta para generar conciencia, difundir valores y contribuir a la construcción de una comunidad más empática e inclusiva.