En representación de la Secretaria de Economía, Anabell Flores Garza, la Directora de Inversión, Catalina Martínez-Garza, participó en la inauguración del Parque Zarovi Bodegas de Pantaleon Sugar Logistics, un complejo que fortalece la actividad agroindustrial, la generación de empleo y la competitividad regional

Altamira, Tamaulipas.- Noviembre 18 de 2026.- La confianza empresarial en Tamaulipas continúa impulsando inversiones productivas que fortalecen la infraestructura logística y generan nuevas oportunidades de desarrollo económico. Con la inauguración del Parque Zarovi Bodegas de Pantaleon Sugar Logistics, en Altamira, la zona sur del estado amplía su capacidad para atender los mercados nacionales e internacionales y fortalecer la cadena de valor de la agroindustria azucarera.

En representación de la Secretaria de Economía, Anabell Flores Garza, la Directora de Inversión, Catalina Martínez-Garza, participó en la inauguración de este complejo de Grupo Pantaleon México, ubicado en el Parque Industrial Altamira, que cuenta con una superficie de 34 mil metros cuadrados y una capacidad de almacenamiento de 190 mil toneladas de azúcar.

Esta nueva infraestructura forma parte del Proyecto de Centralización Logística México 2030 de Grupo Pantaleon, diseñado para fortalecer las operaciones de los ingenios Pánuco y El Mante, mejorar la distribución de sus productos y ampliar su presencia comercial en distintas regiones del país y en el mercado de Estados Unidos.

Durante su intervención, Catalina Martínez-Garza destacó que la puesta en marcha de este proyecto confirma las ventajas competitivas de Tamaulipas para atraer inversiones, gracias a su ubicación estratégica, infraestructura industrial y conectividad logística.

“Cada inversión que llega a Tamaulipas representa oportunidades de empleo, crecimiento para nuestros proveedores y beneficios para las familias. Queremos que el desarrollo económico se traduzca en más oportunidades para nuestra gente y en una mayor participación de las empresas locales en las cadenas productivas”, expresó.

El nuevo complejo contempla la participación operativa de aproximadamente 80 colaboradores por día, además de impulsar oportunidades económicas para transportistas, operadores logísticos, empresas contratistas y proveedores de servicios, fortaleciendo la actividad productiva y comercial de Altamira y de toda la región sur.

La infraestructura permitirá mejorar el abastecimiento hacia mercados estratégicos como Nuevo León, el Bajío, el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro, además de contribuir al fortalecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos.

La directora de Inversión señaló que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas trabaja para consolidar un desarrollo económico que aproveche las vocaciones productivas de cada región, atraiga nuevas inversiones y genere bienestar y prosperidad compartida para las familias tamaulipecas.

Asimismo, reiteró el compromiso de la secretaria de Economía, Anabell Flores Garza, de mantener una relación cercana con el sector empresarial, escuchar sus necesidades y acompañar proyectos que fortalezcan la competitividad, la proveeduría local y la generación de empleos.

La inauguración del Parque Zarovi Bodegas de Pantaleon Sugar Logistics representa un nuevo impulso para la actividad agroindustrial y logística del sur de Tamaulipas, al fortalecer la integración de las cadenas de suministro y ampliar las oportunidades de crecimiento para las empresas y prestadores de servicios de la región.

Con este tipo de proyectos, Tamaulipas consolida su posición como un destino competitivo para la inversión productiva, donde la colaboración entre el Gobierno del Estado y el sector empresarial contribuye a generar más empleo, dinamismo económico y mejores oportunidades para las y los tamaulipecos.