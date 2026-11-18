Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 18 de 2026.- En congruencia con la visión de transformación institucional que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, el Gobierno de Tamaulipas realiza las acciones para consolidar una justicia laboral accesible, eficiente y cercana a las y los trabajadores, mediante el fortalecimiento de las instituciones encargadas de promover el diálogo y la conciliación entre los sectores productivos.

Como parte de esta estrategia, el Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, en suplencia por ausencia de la persona titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, Emanuel Reséndez Gómez, realizó la entrega del nombramiento de quien estará al frente de la Dirección General de los Centros de Conciliación Laboral de Tamaulipas.

La designación fue otorgada a Juan Lorenzo Ochoa García, quien asumirá la responsabilidad de dirigir estos organismos, que forman parte de la estructura de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y desempeñan un papel fundamental en la resolución de conflictos laborales mediante mecanismos de conciliación, privilegiando los acuerdos entre trabajadores y empleadores.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrendó su compromiso con el fortalecimiento de la justicia laboral, la certeza jurídica y la construcción de relaciones laborales equilibradas, en beneficio de las familias tamaulipecas y el desarrollo económico de la entidad.