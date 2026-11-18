Reynosa, Tamaulipas.- Noviembre 18 de 2026.- Con la participación de autoridades educativas, directivos y docentes de diferentes subsistemas, se desarrolló en Reynosa la Cuarta Reunión de Academias Regionales de Educación Media Superior, Zona 6, encuentro impulsado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET).

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, informó que la reunión, donde participaron representantes de 23 planteles e instituciones educativas, tuvo como propósito fortalecer la enseñanza, elevar el aprovechamiento académico y promover la formación integral de las juventudes.

En representación del Secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, indicó que se compartieron experiencias, analizaron resultados académicos y construyeron estrategias conjuntas para atender las principales necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes. Destacó, además, que el fortalecimiento del sistema educativo requiere de docentes comprometidos con la actualización permanente, la innovación y el trabajo colaborativo.

“La educación no puede ser un esfuerzo individual: requiere coordinación, objetivos comunes y compromiso colectivo”, refirió el subsecretario, al recalcar que la colaboración entre docentes constituye uno de los pilares para alcanzar mejores resultados académicos.

Señaló que la tecnología, la inteligencia artificial y las transformaciones sociales representan nuevos desafíos para la formación de las juventudes, por lo que las instituciones educativas deben preparar estudiantes con pensamiento crítico, creatividad, valores y capacidad de adaptación.

Como parte de la jornada, las academias regionales realizaron actividades enfocadas en el análisis de los resultados del EXADIEMS. Se desarrolló la Mesa de Formación Socioemocional, Inclusión y Atención Integral, cuyos trabajos permitieron establecer acuerdos académicos y propuestas de seguimiento para continuar fortaleciendo la práctica docente.

Con esta cuarta reunión, la SET da continuidad a la política educativa del gobernador Américo Villarreal Anaya, promoviendo la coordinación institucional, la profesionalización docente y una educación humanista que coloque a las y los estudiantes en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje.