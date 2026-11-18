Por: Raúl Terrazas Barraza

Los residuos sólidos urbanos

Hay acciones a las que no tiene que sacárseles la vuelta nunca, porque generan juicios de gran valor social que pueden señalar con índice de fuego a quienes no resuelven las demandas principales de la población.

Es el caso de los residuos sólidos urbanos (RSU). La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en su Artículo 10, precisa que los ayuntamientos tienen a su cargo el manejo integral de los mismos y que sus funciones operativas elementales son la recolección, traslado, tratamiento y disposición final.

Cuatro cosas que, al menos en Tamaulipas, pudiera decirse que son complicadas. Por ello, la subsecretaria de Medio Ambiente de la SEDUMA, Verónica Sosa Lara, dijo en la reunión de capacitación y coordinación a la que asistieron representantes de 30 municipios que tienen que ver con este asunto, que la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya coloca el bienestar de las personas en el centro de las decisiones ambientales.

En la reunión se habló de mejorar los servicios de recolección, prevenir la contaminación y proteger la salud de la población. Por tanto, la funcionaria precisa que no se trata solo de recoger la basura; es también mantener limpios los espacios citadinos y encontrar soluciones en cada municipio.

La seguridad, junto con la disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos y el bacheo de calles, son las demandas más sentidas de la población y basta pensar en cada una de las ciudades y valorar si las actuales alcaldesas y alcaldes están a la altura de cumplir con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Al menos en el municipio de Ciudad Victoria eso siempre ha dejado mucho que desear.

Desde la SEDUMA, que tiene a su cargo el secretario Karl Heinz Becker Hernández, la idea es que haya comunicación verdadera entre ayuntamientos y la autoridad estatal, en el afán de buscar soluciones y cumplir con la ley, porque las facultades y obligaciones normativas indican que deben formularse programas municipales para los RSU y que deben emitir reglamentos y disposiciones jurídico-administrativas de observancia general en materia de residuos.

En la reunión de trabajo celebrada esta semana para tratar de encuadrar con precisión el trabajo sobre residuos urbanos que ha sido planteado al gobernador Villarreal Anaya para mejorar su disposición final, hubo datos duros interesantes que dimensionan el tamaño del reto que tienen los responsables de los ayuntamientos.

Entre ellos, que más de un millón y cuarto de toneladas de basura son alojadas en nueve rellenos sanitarios que funcionan en la entidad y que hay 33 municipios en los cuales, de manera anual, casi 150 mil toneladas van a parar a tiraderos a cielo abierto, equivalente a contaminación ambiental.

En la capacitación y coordinación para los RSU se compartieron herramientas para atender el gran reto ambiental de las ciudades. La recolección, tratamiento y disposición adecuada de la basura tienen impacto directo en la salud y calidad de vida de la población.

Lo único malo es que el tema de los recursos no fue puesto sobre la mesa; sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo sabe de la importancia que tiene. Por ello, siempre que existe la oportunidad respalda a los ayuntamientos con camiones recolectores de basura nuevos y está presto a conocer sobre la formulación de programas municipales para este fin.

Los otros

Por ser las vacaciones de fin de año y ocurrir en invierno, pareciera que las visitas a las playas turísticas de Tamaulipas serían contadas. Pero la realidad es que mucha gente acostumbra disfrutar del mar. Por ello, la determinación del alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, de participar con todo en la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México vale mucho.

Por demás está decir que la Playa Miramar de aquel municipio de la zona conurbada es la que más visitantes tiene. Incluso en la temporada de invierno, los paisanos que llegan a la región de la Huasteca programan una visita a la playa, aunque también optan por algo similar los habitantes de las entidades cercanas a Tamaulipas. De ahí que la coincidencia del gobierno municipal, empresas, organizaciones y personas de la sociedad civil en las jornadas de cuidado de las playas se convierta en un compromiso compartido.

Con la suma de esfuerzos, Miramar siempre estará en las mejores condiciones para recibir a las y los vacacionistas, sobre todo porque están incluidos en las jornadas los miembros de las organizaciones pesqueras, quienes actúan con gran conocimiento en la protección y conservación de los ecosistemas costeros, para atender los retos de proteger la riqueza natural de la región sur de Tamaulipas.

Para el alcalde González Robledo, la Playa Miramar es, además de un destino turístico, parte de la identidad del municipio y patrimonio natural que se comparte con maderenses, tamaulipecos, mexicanos y ciudadanos de otros países que deciden asistir a esa gran opción de asueto que tiene la entidad.