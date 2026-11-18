-La SEDUMA, el ITAVU y el INSUS trabajan con los municipios para facilitar el ordenamiento de asentamientos humanos que cumplan con los requisitos legales y brindar mayor seguridad al patrimonio familiar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 18 de 2026.- Para que más familias tamaulipecas tengan certeza jurídica sobre los terrenos donde han construido sus hogares, el Gobierno del Estado fortalece la coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales para avanzar en la regularización de asentamientos humanos que cumplan con las disposiciones legales.

A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), se trabaja con los ayuntamientos para identificar los predios susceptibles de incorporarse a estos procesos, con prioridad en la seguridad de las familias y el crecimiento ordenado de las comunidades.

El subsecretario de Desarrollo Urbano, Fernando Daniel Páez Suárez, precisó que los procedimientos deben apegarse a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, publicada en 2019, cuyo artículo 130 establece las condiciones para regularizar asentamientos consolidados que surgieron de manera irregular antes de su entrada en vigor.

Entre los requisitos se encuentran el uso habitacional del suelo, contar con un dictamen de Protección Civil y la posibilidad de dotar al sector de servicios básicos. Además, la fracción V del mismo artículo señala que debe existir una ocupación real consolidada y un padrón de habitantes por lote que justifique el carácter social de la regularización.

Estas medidas buscan dar seguridad a quienes ya habitan esos espacios, sin dejar de lado las condiciones necesarias para evitar riesgos y garantizar un desarrollo urbano adecuado.

Páez Suárez explicó que, de manera complementaria, esta estrategia se vincula con el Programa Nacional de Vivienda, orientado a ampliar las oportunidades de acceso a un hogar digno y reducir la formación de nuevos asentamientos irregulares.

Con estas acciones, la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya mantiene su compromiso de proteger el patrimonio de las familias tamaulipecas, promover comunidades más seguras y avanzar hacia un desarrollo urbano que ponga a las personas en el centro de las decisiones.