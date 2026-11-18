Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 18 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la alfabetización en la entidad e involucrar a las y los estudiantes, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) promueve el programa “Alfabetización para el Bienestar Compartido” entre alumnas y alumnos de educación media superior, para que realicen su servicio social apoyando a los adultos que deseen concluir su educación básica.

Héctor Hernández Navarro, coordinador de Vinculación y Difusión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la SET, informó que esta actividad se realiza de manera conjunta entre dicha coordinación y el Instituto Tamaulipeco de la Educación de los Adultos (ITEA).

Señaló que entre las escuelas que se visitaron durante las últimas semanas se encuentran el CBTIS 119, la Preparatoria Federalizada N.º 1, el COBAT 05, el CEMSADET N.º 01, con 75, y el Telebachillerato Comunitario “Lázaro Cárdenas” N.º 32 del municipio de Casas; el Telebachillerato N.º 36, la Preparatoria Federalizada N.º 3 “Carlos Adrián Avilés Bortolussi” y el CBTA N.º 55 del Ejido Alto de Caballeros de Victoria, llegando a alrededor de 700 estudiantes.

Recordó que la finalidad de la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar, impulsada a nivel federal por el INEA, es disminuir la tasa de analfabetismo en México a menos del 4 por ciento, para declarar al país como un territorio libre de analfabetismo, y la participación de los jóvenes estudiantes es importante para ello.

Resaltó que adquirir habilidades básicas como la lectura, la escritura y el cálculo elemental por parte de jóvenes y adultos consolida la educación como un derecho humano y un instrumento de autonomía, emancipación y toma de conciencia social. Por ello, la SET se suma con la estrategia Tamaulipas Educa, a través del programa local “Alfabetización para el Bienestar Compartido”.

Afirmó que este programa refleja el compromiso del Gobierno del Estado, que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, brinda la oportunidad de activar los conocimientos y valores de los estudiantes en beneficio de la comunidad, destacando la alfabetización como pilar fundamental para el desarrollo social con sentido humanista.