Por: Roberto Olvera Pérez

4 de la 4T van por la reelección en el Altiplano

En la región del Altiplano Tamaulipeco, donde sobresale y se impone la Sierra Madre Oriental y que comparte el distrito electoral local con cabecera en Xicoténcatl, serían 4 los representantes populares que contenderían por la reelección en sus respectivos cargos en las elecciones de junio del 2027. Aunque también en esta región semiárida va por la reelección la talentosa y carismática Dra. Maricela Rodríguez González por el PAN o por el PRI y es garantía de triunfo.

Bueno, se trataría de 3 alcaldías y una Diputación Local en manos de representantes del movimiento de la Cuarta Transformación, cuyos titulares ganaron esos cargos postulados por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y por el Partido del Trabajo (PT), respectivamente.

Las 3 alcaldías serían las de Tula, Palmillas y Jaumave, donde gobiernan Rene Lara Cisneros, Sindy Paouleth Monita Ramírez y Manuel Báez Martínez quienes fueron postulados el primero y tercero por la alianza “Sigamos Haciendo Historia” y la segunda por PT, asistiéndoles el derecho a la reelección. Ahora Sindy va por Morena, le sabe al tema, es garantía de triunfo y porque además es tiempo de mujeres.

Liderazgos regionales de la Cuarta Transformación coincidieron en que en estos municipios se mantendrá como esta y con sus gobernantes. No lo digo yo, ni soy adivino, pero eso se ve a través de la bola de cristal.

Hasta el momento, los dos alcaldes y la alcaldesa no han solicitado licencia para separarse del cargo que ostentan. Ojo, no se necesita para aspirar primero a la respectiva Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, lo que les aseguraría la nominación oficial como candidatos y candidata a la reelección.

En el caso de la Diputación Local por el Distrito 16 de Tamaulipas cabecera en Xicoténcatl, el legislador Pancho “El Chocomilkero” Hernández Niño, se registró para ser el Coordinador Distrital y buscar la reelección, aunque también se registró para el Comité Municipal y en un descuido sé puede “quedar como el perro de las dos tortas”, sin nada por la avaricia, la ambición excesiva o la indecisión al querer abarcar más de la cuenta y soltar lo que ya se tenía, aunque no ha hecho nada por su distrito.

​En Miquihuana todo esta incierto para Morena, la moneda sigue en el aire y el único que puede ganar y arrebatarle el triunfo a los panuchos, es el ex alcalde Matías Meléndez Cruz, por su buen trato y don de servir. Así que no lo pierda de vista en los días por venir.

Morena abre el registro para sus 22 coordinadores distritales en Tamaulipas

​De acuerdo a la convocatoria abarca los 31 estados y el registro cierra este 21 de noviembre. Abrió este miércoles 18 de noviembre el registro para elegir a quienes encabezan su organización territorial en los 22 distritos electorales locales de Tamaulipas, como parte de su proceso interno rumbo a las elecciones de 2027. Dos de ellos tienen cabecera en la capital tamaulipeca.

​El CEN de este instituto político publicó la convocatoria para los 31 estados de la Republica. Las personas interesadas podrán inscribirse exclusivamente en línea hasta el sábado 21 de noviembre, en la plataforma de Morena. Así que a registrarse a aquellos que lo hacen a todo, como si fuera “piñata”, arriba y abajo y a ver cuál pega y usted sabe quién ha hecho eso. Los mismos del CDE y uno que otro diputado local que nada mas no aporta nada por su distrito, como Pancho de Tula, solo por citar un ejemplo.

​Bueno, quienes resulten seleccionados tendrán a su cargo organizar el trabajo territorial del partido y promover la participación de la militancia en cada distrito y se trata de cargos internos de Morena. La designación de coordinador no otorga por si sola una candidatura a una diputación local.

​Total, que para antes de que cierre el año 2026 ya se tendrá definido quién va a cada cargo de elección popular y esto lo dijo recientemente la líder nacional de Morena Ariadna Montiel, entre ellas las municipales y distritales locales.

​​​​​NOTAS CORTAS

1.- A propósito de partidos y sobre todo del PRI, hay quienes advierten que el abogado Alfredo de la Rosa Torres, estaría en posibilidades de aceptar la invitación de abanderar la candidatura por la alcaldía en Jaumave, pues ya fue alcalde en este municipio e hizo bien las cosas y por su cercanía con los ex alcaldes y liderazgos que todavía están esparcidos en las trincheras de ese instituto político lo apoyan abiertamente si es él.

2.- Vaya sorpresa con la enfermedad de dos ex alcaldes de Tula, Juan Andrés Díaz Cruz y Saúl Muñoz Vallejo. Dos auténticos liderazgos que aun andan en la jugada, pero atrincherados desde su búnker. Animo amigos, se les aprecia.

3.- Para cerrar bien la columna:

Este próximo sábado 21 de noviembre es el cumpleaños de la alcaldesa de Bustamante, Maricela Rodríguez González y se dice que lo celebrará en grande ya que sus amigos y amistades le tienen una gran recepción y organización del evento para que disfrute su día. Se lo merece y se dice que habrá de todo, desde misa, comida y un grandioso baile popular en la noche. Son varios grupos musicales que amenizaran la fiesta, por lo que, enhorabuena mi Güera y que sigas cumpliendo 100 años más de vida para que los disfrutes a lado de los tuyos.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco