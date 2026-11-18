Altamira, Tamaulipas.- Noviembre 18 de 2026.- El talento científico y tecnológico de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Altamira (UTALT) nuevamente trascendió fronteras con el triunfo que obtuvieron en el XXI Concurso Iberoamericano de Proyectos de Ciencia y Tecnología Infomatrix Sudamérica, celebrado en Bogotá, Colombia.

Víctor Eduardo Acosta Villalón y Luis Jerónimo Loera Moreno, alumnos del programa educativo de Ingeniería en Mecatrónica BIS, bajo la asesoría del Dr. José Antonio Rodríguez Ahumada, fueron los ganadores de la medalla de oro para México con el proyecto denominado SEONIA.

Mara Grassiel Acosta González, rectora de la Universidad, informó que SEONIA es una aplicación móvil impulsada por inteligencia artificial, diseñada para apoyar al personal docente en la adaptación del marco curricular y la personalización de actividades didácticas, favoreciendo la inclusión educativa de estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA).

Asimismo, mencionó que Infomatrix es un encuentro internacional, organizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT), que reúne a más de 200 estudiantes y 90 proyectos científicos y tecnológicos, consolidándose como un espacio para el intercambio de conocimientos, la innovación y la proyección del talento científico y tecnológico de las nuevas generaciones en América Latina.

“La obtención de la medalla de oro posiciona a SEONIA representa un motivo de orgullo para la Universidad Tecnológica de Altamira, al llevar el nombre de nuestra institución y de Tamaulipas a un escenario internacional. Este resultado refleja el compromiso de los estudiantes y docentes con el desarrollo de propuestas científicas y tecnológicas capaces de competir en espacios de alto nivel”, destacó.

Subrayó que este nuevo éxito internacional es prueba de que la política educativa impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, fortalece la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo del talento de las juventudes tamaulipecas.

Acosta González refrendó el compromiso de la universidad de continuar impulsando una formación orientada a la ciencia, la tecnología y la innovación, generando oportunidades para que sus estudiantes representen a la institución en escenarios nacionales e internacionales y fortalezcan sus competencias profesionales.