Tula, Tamaulipas.- Noviembre 18 de 2026.- Con el firme compromiso de fortalecer la actividad caprina, mejorar la productividad pecuaria y generar nuevas oportunidades para las familias del campo, se llevó a cabo el Foro Regional de Caprinocultura en el Altiplano de Tamaulipas, con la participación de productores de Bustamante, Miquihuana, Tula y Jaumave.

Durante la jornada se desarrolló la calificación en pista de ejemplares caprinos funcionales, donde el juez evaluó sus características fenotípicas y rasgos físicos relacionados con su potencial productivo, privilegiando aquellos animales que reúnen cualidades para convertirse en buenos productores, independientemente de que sean de raza, puros o criollos.

Asimismo, se realizó el Tianguis Caprino, un espacio destinado a facilitar la comercialización de ejemplares directamente entre productores, mediante corraletas habilitadas para la exposición y venta de animales, con el acompañamiento y difusión de los extensionistas pecuarios.

El evento fue encabezado por el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, quien a nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, reiteró el compromiso de seguir impulsando acciones, programas y proyectos que contribuyan al bienestar de las familias productoras y al desarrollo del sector pecuario en esta importante región de Tamaulipas.

Destacó la inversión de 14 millones de pesos destinada a los programas de extensionismo, que permiten acercar asistencia técnica, acompañamiento y capacitación a los productores, además de promover actividades que contribuyan a mejorar sus prácticas productivas y fortalecer sus unidades de producción.

Señaló que estos encuentros representan una oportunidad para compartir conocimientos, impulsar la participación de los productores y reconocer el esfuerzo de quienes, con disposición y voluntad, trabajan todos los días para salir adelante, subrayando que cada productor es importante y que el acompañamiento institucional debe llegar a todos, sin importar el tamaño de su actividad.

Por su parte, el presidente municipal de Tula, René Lara Cisneros, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado por llevar este tipo de actividades al Altiplano tamaulipeco, destacando los beneficios que representan para los productores caprinos y el fortalecimiento de las actividades rurales del municipio.

Con este tipo de actividades, el Gobierno de Tamaulipas refrenda su compromiso de impulsar el extensionismo pecuario, fortalecer la producción caprina y promover alternativas de desarrollo que contribuyan a mejorar la economía y calidad de vida de las familias del campo.

En el foro también estuvieron presentes René Lara Cisneros, Presidente Municipal de Tula; Eduardo Maraboto Martínez, director de Extensionismo Pecuario; Felipe Banda, director de Desarrollo Rural del municipio de Aldama; Abel de la Garza Castellano, juez de Pista, así como Médicos Extensionistas y productores caprinos de la región.