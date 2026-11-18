– La Secretaría de Desarrollo Energético ha realizado la entrega de más de 150 Estufas Eficientes de Leña en diferentes municipios de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 18 de 2026.- Como parte de las acciones del Gobierno del Estado en fortalecer la justicia energética y mejorar las condiciones de vida de las familias tamaulipecas, la Secretaría de Desarrollo Energético, encabezada por el secretario, Walter Julián Ángel Jiménez, continúa realizando la entrega de Estufas Eficientes de Leña en distintas comunidades de Tamaulipas, identificadas como de atención prioritaria.

Estas acciones forman parte de una estrategia impulsada por el gobernador, Américo Villarreal Anaya, en sincronía con la política energética de la presidenta, Claudia Sheimbaum Pardo, para acercar alternativas de eficiencia energética que priorizan el cuidado a la salud y el respeto a los usos y costumbres de las familias que utilizan la leña para cocinar sus alimentos.

El equipo operativo de la SEDENER, con el apoyo coordinado con los Gobiernos Municipales han hecho la entrega de más de 150 estufas en los Municipios de Casas, Gustavo Díaz Ordaz, Jiménez, Abasolo, Soto La Marina, San Fernando, Cruillas y San Carlos representando un avance en materia de desarrollo sustentable, al promover el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y reducir las emisiones CO2 que se emiten en un fogón abierto o una combustión no eficiente de leña.

El titular de la SEDENER, Ángel Jiménez, informó que las estufas entregadas al momento son resultado de colaboraciones realizadas por empresas del sector energético, así como por adquisiciones realizadas con recursos públicos dentro del Programa de Estufas Eficientes de Leña, el cual continúa avanzando para que al cierre de este 2026 se entreguen estufas en otros dos municipios más.

El secretario, Walter Ángel, destacó que el apoyo continuará hasta el último día de la administración del gobernador, Américo Villarreal, consolidando una política energética con sentido social, donde la energía no solamente representa un motor de desarrollo, sino que garantice cuidado de la salud, bienestar y mayores oportunidades para todas y todos.