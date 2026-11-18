En cumplimiento de sus atribuciones legales y con el propósito de garantizar la observancia de las disposiciones que regulan la actividad político-electoral en Tamaulipas, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), encabezado por el Consejero Presidente Juan José Ramos Charre, celebró este martes 17 de noviembre una sesión extraordinaria en la que se abordaron tres procedimientos sancionadores especiales relacionados con presuntas infracciones a la normatividad electoral.

Los asuntos, previamente analizados por la Comisión para los Procedimientos Administrativos Sancionadores, presidida por la Consejera Electoral Marcia Laura Garza Robles, comprenden señalamientos sobre actos anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y difusión de imágenes de niñas, niños y adolescentes en actividades de carácter político-electoral.

En el procedimiento PSE-08/2026, el proyecto de resolución planteó declarar inexistentes las infracciones atribuidas a Yahleel Abdala Carmona, Félix Fernando García Aguiar, Alma Rosa Castaño Rodríguez y al Partido Acción Nacional; asimismo, propuso declarar existente la infracción atribuida al Comité Directivo Municipal de dicho partido en Nuevo Laredo, relacionada con la difusión de imágenes de personas menores de edad en contravención a los lineamientos aplicables, imponiendo una amonestación pública, cual podría aumentar en caso de reincidencia.

Asimismo, se inscribe al Comité Directivo Municipal del PAN en esa misma ciudad en el catálogo de sujetos sancionados por una temporalidad de dos meses. En este mismo resolutivo, se ordena al mismo Comité Municipal del PAN que en un plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación, elimine o edite las imágenes señaladas en la presente resolución, debiendo informar de dicho cumplimiento dentro del plazo de 24 horas posteriores a que ello ocurra. Se informa que en caso de incumplimiento podría iniciarse un nuevo procedimiento sancionador por el desacato.

Por cuanto hace al expediente PSE-09/2026, se propuso declarar inexistentes las infracciones atribuidas a Rómulo César Pérez Sánchez y al partido Morena, relacionadas con presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, utilización indebida de recursos públicos y vulneración a las disposiciones de protección de niñas, niños y adolescentes.

En el procedimiento PSE-12/2026, el proyecto contempló declarar inexistentes diversas infracciones atribuidas a Judith Katalyna Méndez Cepeda, consistentes en actos anticipados de precampaña y/o campaña; promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, mientras que, respecto a la infracción atribuida consistente en la difusión de imágenes en contravención a los lineamientos de protección de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, se propuso declarar la existencia de la misma, ordenándose la inscripción de la misma en el catálogo de sujetos sancionados por una temporalidad de dos meses. También se planteó declarar inexistente la infracción atribuida a Morena por culpa in vigilando.

El análisis de estos procedimientos representa una función sustantiva de la autoridad electoral, que debe examinar los hechos denunciados, valorar las pruebas disponibles y aplicar las disposiciones legales correspondientes. Su finalidad es contribuir a que la competencia política se desarrolle dentro del marco jurídico y con pleno respeto a los derechos de las personas.

De esta manera, el Consejo General del IETAM reafirma la importancia de la legalidad, el diálogo y el respeto a la pluralidad como elementos indispensables para el ejercicio de sus funciones y para el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2026-2027, en el que la participación responsable de las autoridades, los partidos políticos y la ciudadanía resulta fundamental para fortalecer la confianza en las instituciones democráticas.