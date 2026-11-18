A través del Congreso Nacional sobre Ambiente y Salud EnviroEpiHealthMX, organizado por la Facultad de Medicina Tampico, investigadores evalúan cómo la exposición ambiental y los hábitos de consumo incrementan el riesgo de enfermedades crónicas en la población

Tampico, Tam.- 18 de noviembre de 2026.- Bajo la visión institucional y el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado, orientada a fortalecer la investigación científica con pertinencia social, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fue sede del Tercer Congreso EnviroEpiHealthMX. El encuentro académico se desarrolló del 11 al 13 de noviembre de 2026 en el Aula Magna “Herman Harris Fleishman” del Centro Universitario Sur.

Con el respaldo de la administración rectoral para impulsar el intercambio multidisciplinario de alto nivel, este foro congregó a especialistas de distintas disciplinas que analizan cómo la alimentación y la exposición a contaminantes, inciden directamente en la salud y en el origen de diversas patologías.

La agenda académica incluyó conferencias magistrales enfocadas en los efectos a largo plazo del cisplatino administrado durante la infancia, la capacidad del cerebro para generar nuevas neuronas y las repercusiones de la obesidad gestacional en la oxigenación fetal. De manera paralela, la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero” fue un espacio para un concurso de carteles científicos.

Durante la segunda jornada, se abordan los posibles efectos de los herbicidas sobre la señalización de las hormonas tiroideas y su vínculo con la reproducción masculina, así como en el empleo de herramientas moleculares para estudiar las distintas manifestaciones de la diabetes tipo 2. Asimismo, se llevaron a cabo presentaciones orales y el taller interactivo “Construye tu propia IA”, impartido por el Dr. Israel Aguilar, dedicado a clasificadores, redes neuronales y asistentes de investigación.

Para el cierre de actividades, el viernes 13 de noviembre, el programa incluyó ponencias sobre genómica nutricional en México, el análisis celular y molecular de partículas finas (PM2.5) en el contexto del cáncer de mama, y un reporte acerca de los primeros mil 400 genomas del proyecto OriGen, culminando con la ceremonia de clausura y premiación.

Cabe destacar que este congreso estuvo antecedido por una jornada de precongreso el 10 de noviembre, organizada en vinculación con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), donde se abordaron temas como la exposición a metales pesados en alimentos y las aplicaciones clínicas y ambientales de los biosensores de fibra óptica.

Con la realización de estos espacios científicos, la UAT refrenda su compromiso con la sociedad al generar conocimiento de vanguardia que contribuye a comprender y atender los desafíos contemporáneos de la salud pública.