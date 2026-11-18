Manzanillo, Colima.- Noviembre 18 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer su formación profesional y enriquecer los conocimientos adquiridos en el aula mediante experiencias vinculadas con entornos reales de trabajo, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) asistieron al II Foro de Comercio y Logística, celebrado en la Universidad Tecnológica de Manzanillo.

El Rector de la UTTN, Tadeo Luebbert Iberri, informó que con este tipo de actividades se fortalece la vinculación entre las instituciones de educación superior y los sectores empresarial, portuario, logístico y gubernamental, mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas relacionadas con el comercio internacional y la logística.

Compartió que durante el foro las y los alumnos aprendieron sobre temas del sector, como los principales desafíos que enfrenta el comercio internacional, y analizaron oportunidades para fortalecer la competitividad, la conectividad y la sostenibilidad de los puntos estratégicos para el comercio exterior de México.

Destacó que el programa contó con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales, quienes compartieron tendencias, experiencias y perspectivas sobre el comercio y la logística internacional. Entre los participantes sobresalieron representantes diplomáticos de Panamá y Singapur, además de empresarios de diversos sectores.

Enfatizó que la participación de estudiantes de la universidad en este foro representó una valiosa experiencia de aprendizaje al permitirles conocer nuevas perspectivas, identificar tendencias del sector y comprender de manera directa la importancia estratégica de la logística en el ámbito profesional y en el desarrollo del comercio internacional.

Luebbert Iberri agradeció al Gobierno de Tamaulipas y a la Secretaría de Educación, que impulsan una visión educativa que fortalece la formación integral de sus estudiantes y promueve experiencias que les permiten aprender, vincularse y poner en práctica sus conocimientos en escenarios reales, contribuyendo así a su preparación para responder a las necesidades actuales del sector productivo.