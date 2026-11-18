En su calidad de presidenta de la Comisión de Agricultura, la senadora por Tamaulipas dio la bienvenida al Comisario Europeo de Agricultura en el marco del encuentro de la Comisión Mixta México-Unión Europea

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2026.- La presidenta de la Comisión de Agricultura en el Senado de la República, Olga Patricia Sosa Ruíz, destacó que el Acuerdo Global Modernizado (AGM) y el Acuerdo Comercial Interino (ACI) entre México y la Unión Europea, representa una oportunidad histórica para el campo mexicano.

La Senadora por Tamaulipas dio la bienvenida al Comisario europeo de Agricultura, Christopher Hansen y a la delegación europea, en el marco de la reunión de un encuentro convocado por la Comisión Mixta México-Unión Europea promovido por la senadora Beatriz Robles, que permite analizar el acuerdo desde una perspectiva integral: diplomática, productiva, comercial y legislativa.

En 2025 el comercio bilateral de bienes alcanzó los 87 mil millones de euros, de los cuales 53 mil millones corresponden a exportaciones de la UE a México y 34 mil millones a exportaciones mexicanas hacia el mercado europeo.

En ese contexto, la presidenta de la Comisión de Agricultura destacó la relevancia de la diplomacia parlamentaria como un canal fundamental de acercamiento, entendimiento mutuo y construcción de consensos entre Europa y México.

“Queremos aprovechar este acuerdo para integrar a las y los pequeños productores y cooperativas en cadenas de valor de alta calidad, garantizando que la apertura comercial se traduzca en desarrollo regional, justicia social, bienestar y mejores ingresos para nuestras familias agricultoras”, resaltó Olga Sosa.

También, indicó que desde el Senado y de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se impulsa una agricultura fuerte, competitiva y con rostro humano, donde la tecnificación y el uso eficiente del agua son prioridades.

Por su parte, el Comisario Christophe Hansen señaló que México y la Unión Europea son socios cercanos, estratégicos y de confianza, y que en un mundo marcado por tensiones e inestabilidad en las cadenas de suministro las relaciones confiables adquieren especial valor. Afirmó que México es el socio más importante de Europa en América Latina y que la relación se rige por valores como la apertura y el multilateralismo.

Hansen reconoció los desafíos del sector agropecuario, entre ellos, el del agua, que requiere medidas inmediatas, y planteó que la aplicación de tecnología abre la puerta a una cooperación que garantice, en ambos lados, la seguridad alimentaria y la seguridad energética, con una producción sostenible que use menos agua y menos fertilizantes.

La reunión concluyó con la intervención de la embajadora de la Unión Europea en México, Belén Martínez Carbonell, quien expresó su confianza en que el Senado mexicano ratificará en breve el Acuerdo Global Modernizado y anunció que, a partir de ello, se visitarán todas las entidades de la federación.

Aprueban reformas que ponen en el centro a las personas

Durante la sesión de este miércoles, el Pleno del Senado de la República aprobó tres dictámenes que amplían derechos, visibilizan a sectores históricamente relegados y colocan en el centro a las personas, en especial a quienes más lo necesitan, informó la senadora Olga Sosa Ruíz.

El primer dictamen aprobado por 96 votos a favor reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y a la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

El dictamen establece que el Programa Nacional para Erradicar la Violencia de Género se diseñe con perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad. Protege los datos personales de las mujeres que se atreven a denunciar, con el fin de evitar la revictimización y fortalece la atención y el seguimiento de casos de violencia en centros educativos y en espacios laborales.

Durante la sesión también se aprobaron reformas a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para incorporar lenguaje incluyente y no sexista.

“Nombrar a las mujeres en las leyes es reconocer su lugar en las instituciones y en el ejercicio del poder. El lenguaje también construye realidades, y una ley que visibiliza a las mujeres contribuye a transformar estereotipos de género y a consolidar la igualdad sustantiva”, destacó la legisladora.

Así mismo, el Senado declaró el 18 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las Personas Migrantes. Esta conmemoración honra el esfuerzo, el trabajo y la dignidad de millones de connacionales que contribuyen al desarrollo del país y al bienestar de sus familias mediante su labor y sus remesas. También es un llamado a recordar que, para quienes retornan, México sigue siendo su casa, como lo muestran estrategias como “México te Abraza”