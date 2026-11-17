Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 17 de 2026.- El Gobierno del Estado, que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, anunció la creación de 430 consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS), cuya operación se prevé iniciar en enero de 2027.

El Secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, explicó que estos consultorios de atención primaria forman parte de una estrategia del Gobierno de México para acercar la atención médica básica y gratuita a la población, particularmente a las comunidades con acceso limitado a servicios de salud.

“Estos espacios atenderán a todas las personas, sin importar su condición de seguridad social, bajo un esquema clínico homologado, con líneas de cuidado estandarizadas, prescripción razonada de medicamentos y un sistema claro de referencia”, señaló.

Indicó que el punto de partida de esta estrategia, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es garantizar el derecho a la salud mediante un sistema consolidado que ofrecerá consulta médica general; prevención y detección de enfermedades; seguimiento de padecimientos crónicos; entrega de medicamentos esenciales; y orientación y referencia a hospitales cuando sea necesario.

Detalló que, en su primera etapa, el Programa Nacional de Consultorios SUS contempla la creación de 243 consultorios y 219 unidades. Contarán con personal de enfermería general clínica o medicina general, médicos, equipamiento médico y mobiliario necesario, así como el surtimiento de 90 claves de medicamentos. Además, tendrán infraestructura digital, con computadoras e internet, para la elaboración de los expedientes clínicos del Servicio Universal de Salud.