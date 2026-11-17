Suman esfuerzos por la alimentación de las familias y el desarrollo del sector pesquero

Ocampo, Tamaulipas.- Noviembre 17 de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer la alimentación de las familias tamaulipecas y respaldar al sector pesquero, el subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, asistió a la Feria Mercado de Alimentos “Come Bien, Vive Bien”, organizada por el Sistema DIF Estatal en el municipio de Ocampo.

Durante esta jornada, el funcionario fue testigo de la entrega de dos toneladas de filete de pescado, en beneficio de mil familias, mediante el Programa Impulso a la Comercialización, implementado por la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, que encabeza Antonio Varela Flores, con el propósito de fortalecer la actividad de las organizaciones pesqueras y contribuir a la comercialización de sus productos.

El evento fue encabezado por la directora de Programas Alimentarios, Francisca González Castillo, en representación de Patricia Eugenia Lara Ayala, Directora General del DIF Estatal, y contó con la presencia del Presidente Municipal de Ocampo, Melchor Budarth Báez, así como del subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto.

Con este tipo de programas sociales, el Gobierno del Estado, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, da cumplimiento a la Agenda 2030, que considera la alimentación dentro de uno de sus objetivos de Desarrollo Sostenible. Además de fortalezcan la economía de las organizaciones pesqueras y garanticen un mayor acceso a alimentos nutritivos.

Asimismo, estos esfuerzos se alinean con los compromisos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, particularmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre Cero, que promueve la seguridad alimentaria, una mejor nutrición y el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles.