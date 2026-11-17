Tampico, Tamaulipas.- Noviembre 17 de 2026.- El Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, participó en la tercera edición del Foro Metropolitano del Agua, organizado por la Mesa Ciudadana del Agua, donde expuso los principales avances y retos que enfrenta Tamaulipas en materia hídrica, así como las acciones que se desarrollan en las distintas regiones del estado.

Durante su intervención, destacó que México ocupa el sexto lugar mundial en infraestructura de riego y Tamaulipas se posiciona en el tercer lugar nacional, con cerca de 600 mil hectáreas. Además, señaló que la entidad cuenta con la zona compacta de riego más grande del país, con 270 mil hectáreas. En este contexto, subrayó la importancia del ordenamiento de las cuencas y la tecnificación del riego para recuperar volúmenes de agua y avanzar hacia un balance hídrico más equilibrado.

En cuanto a las acciones por región, informó que en el norte de Tamaulipas se realizan trabajos para rescatar volúmenes y reducir el déficit en la cuenca del río Bravo. En la zona centro, destacó la construcción de la segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria, obra que beneficiará a más de 300 mil habitantes; mientras que en el sur, el sistema lagunario registra niveles de almacenamiento superiores al 100 por ciento.

Respecto a la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, Quiroga Álvarez señaló que, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se mantiene la atención a la problemática de los socavones, con un avance del 90 por ciento en su atención y una inversión superior a los mil 100 millones de pesos. Asimismo, indicó que el mandatario estatal autorizó un nuevo monto para reforzar los trabajos relacionados con esta problemática.

Durante el foro, la Mesa Ciudadana del Agua reconoció la colaboración entre el Gobierno del Estado y el sector industrial para fortalecer las acciones en materia hídrica en la zona conurbada.

En esta edición también participaron Fátima Montiel, CEO Global de Grupo EcoForest CO2, y Patricia Hernández, directora de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, quienes formaron parte del diálogo sobre los desafíos y oportunidades para la gestión del agua.