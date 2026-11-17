POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Bajo sospecha el INE frente a comicios de 2027

El 50 % de los mexicanos no tiene confianza en el INE cuando están por renovarse en 2027 cientos de alcaldes y 17 gobernadores, que tienen desde ahora la encomienda de defender su permanencia a sangre y fuego, porque de eso depende la retención del poder de Morena, no sólo en esos estados, municipios y distritos, sino que está en juego la sucesión de 2030. Porque la nueva camada de ediles y los mandatarios estatales, llevarán sobre sus hombros el peso de la elección del relevo presidencial.

Asimismo, podemos comentar que el periódico El financiero publicó en su edición del 13 de noviembre resultados de la encuesta de Bloomberg.com, destacando que: “Casi la mitad de los mexicanos, tienen poca o ningún confianza en que el INE pueda garantizar elecciones justas el próximo año, mientras un creciente escándalo de corrupción sacude a la institución”.

Ese es el escenario en el que tendrán lugar los comicios de 2027, puede lograrse una modificación de criterios, si se apresuran a elegir una nueva titular del INE, para proceder a reconstruir al instituto, como el Ave Fénix, que resurge de sus cenizas, un mito legendario, pero que hoy en México, puede simbolizar la esperanza.

PALOS DE CIEGO EN EL TEMA DE SALUD. – No es que falten ideas, ni profesionales del sector, lo que falta es dinero. Agotadas las arcas públicas, el IMSS y las unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud no cuentan con presupuesto suficiente para hacer frente a las demandas de servicio.

De un “plumazo” el gobierno le otorgó mayores responsabilidades al IMSS, pero sin incrementar el recurso para atenderlas. Para colmo en 2025, el programa IMSS-Bienestar se quedó sin presupuesto vía el Ramo 19, del que había venido recibiendo recursos federales.

La cuestión es que, por decreto del 1º de julio de ese mismo año, le transfirieron al IMSS la responsabilidad de 81 hospitales, más de 2,100 unidades rurales de 19 entidades del país, lo que representa atención a más de 10 millones de personas.

El problema no es ampliar la atención médica a quienes carecen de seguridad social; es hacerlo sin garantizar los recursos para sostenerla. El propio decreto establece que el gobierno reembolsará “conforme a la disponibilidad presupuestaria” ese gasto.

COMO BARTOLA, ¡AHÍ TE DEJO ESOS 2 PESOS! – Esta ambigüedad, quiere decir que, de haber dinero suficiente en la caja, habrá apoyo y en caso de no haber esa disponibilidad, no se le suministrará recursos al Seguro Social, al que, por cierto, le endilgan la responsabilidad de concluir las obras de construcción que están pendientes.

Lo cual nos recuerda aquella vieja canción de los años 50´s. que tuvo como intérprete al inolvidable Pedro Infante: Oye Bartola, hay te dejo estos dos pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre cógelo para tu gasto. Guárdame el resto…

También deja al IMSS la responsabilidad de concluir obras pendientes con su presupuesto. Pero no todo está perdido, esperemos que los señores diputados federales al aprobar el presupuesto para 2027, hagan una asignación justa, porque el IMSS arrastra ya de por si un déficit.

La realidad es que, al cierre de 2026, el gobierno federal amplió las responsabilidades del Instituto, pero no le asignó de manera clara cómo sufragar estos nuevos gastos. ¿Lo hará en 2027? Eso esperamos.

UAT Y DIF COMPROMETIDOS EN EL BIENESTAR DE COMUNIDADES. – La Universidad Autónoma de Tamaulipas fortalece su vinculación con el Sistema DIF Tamaulipas y el Gobierno del Estado, en el propósito de propiciar el bienestar de las comunidades a través de brigadas de “Transformando Familias” para acercar servicios gratuitos a las personas que más lo necesitan, y lo hacen promoviendo una atención cercana y solidaria.

Esta vez el esfuerzo universitario a través de Familia UAT, se sumó a las actividades que realiza el Sistema DIF Tamaulipas en el municipio de Valle Hermoso, en el poblado Anáhuac y lo hizo a través del voluntariado que coordina, y en esta ocasión contribuyeron las unidades académicas multidisciplinarias Valle Hermoso y Reynosa Aztlán, además de la Facultad de Medicina Matamoros.

Bajo la guía del rector Dámaso Anaya Alvarado y la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, la institución sigue sumando esfuerzos para fortalecer en los universitarios, el espíritu de solidaridad, la responsabilidad social y la cercanía con las comunidades de Tamaulipas.