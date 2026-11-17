-La Gran Fiesta Mexicana será del 26 al 29 de noviembre en la Expo Tampico, la entrada es gratuita, ¡No faltes!

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 17 de 2026.- El Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos está listo para brillar con toda su fuerza, del 26 al 29 de noviembre, la Expo Tampico se transformará en el gran escenario donde la magia, la cultura y la identidad de México se reunirán en un solo lugar… ¡y la entrada es completamente gratuita!.

Este evento es organizado por el Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, y el Gobierno de Tamaulipas, presidido por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quienes unen esfuerzos para ofrecer una experiencia inolvidable a todo el país.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, informó que ya se afinan los últimos detalles para recibir a miles de visitantes en un ambiente lleno de color, tradición y orgullo nacional.

La Expo Tampico contará con tres secciones especiales cuidadosamente diseñadas para albergar todas las actividades y convertir cada rincón del recinto en un espacio de encuentro y descubrimiento.

Las y los asistentes podrán recorrer los stands de 177 Pueblos Mágicos, disfrutar presentaciones artísticas, bailes tradicionales, música en vivo, degustaciones de sabores regionales, conferencias, talleres y una gran muestra de artesanías que reflejan el alma de México.

El secretario hizo un llamado a la ciudadanía a seguir exclusivamente las redes oficiales del Gobierno de Tamaulipas y de la Secretaría de Turismo, las únicas fuentes confiables de información sobre este gran acontecimiento.

Asimismo, invitó a conocer los logotipos oficiales avalados por la Federación y el Estado de Tamaulipas, la antesala visual de la magia que está por llegar a nuestra entidad.

Por lo que hizo una invitación, para que se preparen a disfrutar del 26 al 29 de noviembre, la más grande celebración de los Pueblos Mágicos en Tamaulipas… porque Tamaulipas seguro te enamora.