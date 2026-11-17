Tampico, Tamaulipas.- Noviembre 17 de 2026.- Bajo la visión de desarrollo económico y generación de oportunidades laborales que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas fortalece las acciones de vinculación entre el sector productivo y la fuerza laboral, ante la proyección de nuevas inversiones que podrían representar alrededor de 20 mil empleos durante el próximo año.

El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, en suplencia por ausencia de la persona titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Emanuel Reséndez Gómez, informó que durante las acciones de atención y vinculación laboral se ha brindado servicio a más de 52 mil personas, mientras que los sectores industriales, transporte, comercio y servicios concentran una parte importante de las oportunidades de ocupación en la entidad.

Explicó que la actividad industrial mantiene un papel predominante en la generación de empleos, impulsada por procesos de expansión de empresas en distintas ciudades de Tamaulipas, seguida por las actividades relacionadas con el transporte, el comercio y los servicios, entre ellos las oportunidades laborales en establecimientos farmacéuticos.

En materia de inversiones, destacó los proyectos anunciados por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Economía, que contemplan cerca de 180 inversiones y una proyección económica aproximada de 10 mil millones de dólares, entre las que sobresalen los desarrollos de Woodside en Matamoros y las inversiones previstas en Altamira.

Reséndez Gómez señaló que la Secretaría del Trabajo trabaja en la vinculación con las empresas para identificar sus necesidades de personal y facilitar la incorporación de trabajadores tamaulipecos, particularmente en la zona sur del estado, con el propósito de que las nuevas oportunidades laborales beneficien directamente a la población local.

De acuerdo con las proyecciones presentadas, estos proyectos podrían generar alrededor de 20 mil empleos, cuya materialización dependerá del avance y la concreción de las inversiones anunciadas.

Agregó que, como parte de esta estrategia, se trabaja en la capacitación y preparación de la fuerza laboral para que cuente con los conocimientos y habilidades que demandarán las nuevas actividades productivas, favoreciendo así la contratación de talento local.

Por último, dijo que con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social busca anticiparse a las necesidades del mercado laboral y aprovechar el crecimiento económico de Tamaulipas, fortaleciendo la coordinación con las empresas para que las inversiones se traduzcan en empleos y mejores oportunidades para las familias tamaulipecas.