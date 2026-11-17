Matamoros, Tamaulipas.- Noviembre 17 de 2026.- Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM) demostraron nuevamente su talento en escenarios internacionales, con el triunfo de Victoria Abigail González Chaires y Jocelin Mayte Reyes Ramírez, quienes obtuvieron la medalla de oro en la International Science and Invention Fair (ISIF 2026), realizada en Indonesia.

Diana Masso Quintana, rectora de la universidad, informó que este nuevo triunfo internacional es motivo de orgullo y demuestra el alto potencial que tienen los estudiantes de la UTM para competir en escenarios científicos de nivel mundial.

Explicó que su proyecto MyUrolab está enfocado en la detección temprana de enfermedades renales y obtuvo el máximo reconocimiento en la categoría de Tecnología, en una competencia que reunió a más de 800 proyectos de 25 países.

Subrayó que este éxito refleja la importancia de que la universidad acompañe a sus estudiantes, reconozca su esfuerzo y busque abrir oportunidades para que sus ideas lleguen cada vez más lejos. “La experiencia de Victoria y Jocelin es muestra de lo que puede alcanzar una comunidad educativa cuando el trabajo de sus estudiantes cuenta con orientación y respaldo institucional”, enfatizó.

Reiteró la relevancia de construir condiciones para que el talento universitario encuentre espacios de desarrollo, con una formación que combine conocimientos, innovación y compromiso social, acorde con la visión educativa que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

Como reflejo de este reconocimiento, la comunidad universitaria aplaudió el éxito de ambas estudiantes y de su maestro asesor, el profesor Daniel Ávila Zermeño, y celebró este logro como un resultado colectivo que destaca la capacidad de las y los estudiantes universitarios para desarrollar propuestas innovadoras orientadas a atender necesidades reales de la sociedad.