Por: Raúl Terrazas Barraza

Sindicatos-UAT, alianza estratégica

En el momento en que hay buenos acuerdos, todas las partes que intervienen salen beneficiadas, máxime cuando se trata de educación, porque las demandas de los docentes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de su sindicato, el de Trabajadores Académicos, además de justas, llevan la intención de encuadrarlas en el equilibrio financiero que la institución tiene.

Es en este escenario en el cual se llevó a cabo la firma del Contrato Colectivo de Trabajo 2026 entre la parte rectoral de la UAT, representada por el médico Dámaso Anaya Alvarado, líder de los universitarios, y el titular del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velazco, mismo que mejora la estabilidad laboral, el bienestar de la comunidad docente y mantiene firme a la institución.

A los líderes del SUTAUAT, el rector hizo saber que la gestión financiera responsable y transparente hace de la UAT una de las universidades públicas del país sin problemas económicos estructurales; por tanto, puede cumplir en la negociación salarial y la mejora continua de las prestaciones para el personal académico, que suma más de dos mil 800 docentes, muchos de ellos poseedores de estudios de posgrado.

También queda un buen sabor de boca tras la firma del Contrato Colectivo de Trabajo, en virtud de que crecen la unidad institucional y el compromiso con una educación superior de excelencia. Esto último, por la disposición de los docentes a la capacitación continua, ya que mejora las herramientas requeridas para esta era digital y permite que los estudiantes egresen formados como profesionales competitivos e impulsores del humanismo.

El dirigente del sindicato, Galván Velazco, reconoció la apertura al diálogo con las autoridades universitarias y dijo que la negociación fue en apego a la Ley Federal del Trabajo y ante el Centro Federal de Conciliación, ejercicio que culminó con la aprobación de la planta docente en la entidad, acción que significa un trascendental avance en la vida sindical y lleva beneficios a las familias del personal docente.

También es notorio que la relación de Rectoría con las organizaciones sindicales es, sobre todo, oportuna y que jamás se dan largas ni a las negociaciones ni a los acuerdos, esquema que se convierte en una alianza estratégica puntual que impulsa el crecimiento institucional y el trabajo docente de calidad, cuyo impacto se refleja en el desarrollo social del estado.

Los otros

Ya quedó listo. El gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya creará, en atención a la estrategia nacional de la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 430 consultorios para reforzar la atención de primer nivel, denominados SUS, que significa Servicio Universal de Salud.

Los nuevos consultorios comenzarán a funcionar a partir de 2027; por tanto, se encuentran en fase de acondicionamiento y designación de los responsables de su operación, con la gran ventaja de que tendrán medicamentos de las principales claves que se otorgan a través del sistema de salud mexicano.

Se trata de una estrategia bien definida para que siempre haya un médico y medicinas para las y los mexicanos, sin que les cueste nada, mediante un esquema clínico homologado que tiene líneas de cuidado estandarizadas, según fue explicado por el secretario de Salud, doctor Ricardo Guerrero Morales.

La estrategia de la presidenta de México permitirá garantizar el derecho a la salud en cuatro dimensiones: la consulta médica general; la prevención y detección de enfermedades para hacer salud pública; el seguimiento de padecimientos crónicos; y la entrega de medicamentos esenciales. Además, en caso de ser necesario, los pacientes podrán ser enviados a los hospitales que tiene la Secretaría de Salud Federal, a través del IMSS-Bienestar, en los cuales tampoco costará nada su atención.

Los consultorios SUS, como se les conocerá, pronto serán parte del ecosistema social de las y los tamaulipecos, lo mismo que de la población de todo el país, porque estarán ahí para intervenir a favor de la salud de las personas. Quizá decir que su ubicación será a la vuelta de la esquina es mucho; la verdad de las cosas es que la eficiencia con la que sean operados y la buena atención que médicos y enfermeras den a los pacientes serán su pasaporte al éxito de la estrategia.

Tres proyectos de resolución fueron aprobados en la sesión que esta semana tuvo el Consejo General del IETAM. Uno de ellos mediante el cual se declararon inexistentes las infracciones que fueron adjudicadas en agosto pasado a Yahleel Abdala Carmona, Félix Fernando García Aguiar y Alma Rosa Castaño Rodríguez, del PAN.

Todos ellos por transgredir el párrafo 5 del artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto a entregar o prometer beneficios directos o indirectos, en especie o en efectivo, a través de cualquier sistema que implique bienes o servicios, ya sea de forma personal o por interpósita persona.

Dejaron como existente la infracción atribuida al Comité Directivo Municipal del PAN en Nuevo Laredo, consistente en la difusión de imágenes en contravención a los Lineamientos para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia Político-Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas.

El segundo se refirió al procedimiento sancionador especial identificado para declarar inexistentes las infracciones atribuidas a Rómulo César Pérez Sánchez, consistentes en actos anticipados de precampaña y campaña, así como en uso indebido de recursos públicos, y a su partido Morena.

También queda libre de procedimiento sancionador por las supuestas infracciones relativas a actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, la diputada local Katalyna Méndez Cepeda, así como otra imputación que tenía que ver con su partido, el de Regeneración Nacional.

Los tres proyectos de resolución fueron presentados por la consejera Mtra. Marcia Garza Robles, en la sesión que tuvo a su cargo el presidente del IETAM, licenciado Juan José Ramos Charre.