Las Ferias Mercado de Alimentos “Come Bien, Vive Bien” llegaron a Matamoros, Soto la Marina, Xicoténcatl y Ocampo, donde se distribuyeron productos de la canasta básica, hortalizas y pescado.

Ocampo, Tamaulipas.- Noviembre 17 de 2026. Más de 4 mil familias de cuatro municipios de Tamaulipas recibieron poco más de 80 mil productos alimenticios a través de las Ferias Mercado de Alimentos “Come Bien, Vive Bien”, una iniciativa del Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, para apoyar la economía familiar, facilitar el acceso a alimentos y fortalecer el consumo de productos elaborados y cosechados en la entidad.

En coordinación con los gobiernos municipales de Matamoros, Soto la Marina, Xicoténcatl y Ocampo, el organismo estatal llevó estas jornadas alimentarias a las familias mediante paquetes integrados por hortalizas y productos de la canasta básica, entre ellos harina de maíz, queso y chorizo.

La dinámica de estas ferias consiste en acercar directamente a las familias una variedad de alimentos de producción regional, mediante paquetes que se entregan gratuitamente gracias a un esquema de subsidio compartido: el DIF Tamaulipas aporta el 70 por ciento del costo y los ayuntamientos participantes cubren el 30 por ciento restante.

Además de contribuir a la economía de los hogares, esta estrategia impulsa a los productores tamaulipecos, al incorporar alimentos cultivados, procesados y elaborados en el estado, con el respaldo del Gobierno de Tamaulipas. A esta oferta se suma la participación de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, que en cada jornada entregó dos kilogramos de filete de pescado por familia, producto procesado por pescadores de la Laguna Madre.

La más reciente edición de la Feria Mercado de Alimentos se realizó en Ocampo, donde concluyó la etapa correspondiente a este año. La jornada tuvo como sede la Unidad Deportiva del municipio y reunió a habitantes de la cabecera municipal y de comunidades rurales como Adolfo López Mateos, Chamal Viejo, Ricardo Flores Magón, La Muralla y Las Canoas, entre otras, quienes tuvieron acceso a los productos y apoyos alimentarios.

Con estas acciones, los Mensajeros de Paz refrendan el compromiso del Sistema DIF Tamaulipas de impulsar alternativas que contribuyan al bienestar de las familias, mediante el acceso a una alimentación adecuada y el fortalecimiento de la economía local.