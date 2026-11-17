Comunidad universitaria de la Zona Sur suma esfuerzos en la colecta “Abrigando Corazones 2026” de la UAT

Con la participación de las ocho facultades y la preparatoria del Centro Universitario Sur, se recolectaron cobijas y cobertores nuevos para proteger del frío a sectores vulnerables de la región

Tampico, Tam.- 17 de noviembre de 2026.- Impulsada bajo la visión social del rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo la jornada solidaria de donación de cobijas y cobertores nuevos dentro de la campaña institucional “Abrigando Corazones 2026”, encabezada por la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya.

Con la participación de las ocho facultades y la nueva escuela preparatoria que integran el Centro Universitario Sur (Campus Tampico), la actividad reunió a estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo de los planteles, quienes convirtieron cada dependencia en un punto de encuentro y acopio para recolectar prendas de abrigo en óptimas condiciones.

Durante su visita a la zona sur, la Lic. Isolda Rendón de Anaya reconoció el compromiso humanista de las y los universitarios, destacando que la empatía de la comunidad estudiantil permite transformar la solidaridad en apoyo directo para quienes más lo necesitan.

Esta iniciativa institucional tiene como objetivo proteger del frío a adultos mayores, niñas, niños y familias de escasos recursos que habitan en colonias populares, ejidos y comunidades rurales de la entidad ante el descenso de temperaturas.

Al cierre de la recepción en el Campus Sur, las dependencias académicas formalizaron la entrega de los cobertores reunidos a Familia UAT, organismo encargado de coordinar su próxima distribución en los sectores más vulnerables de la región, reafirmando así la vocación social y el vínculo de la máxima casa de estudios con las familias tamaulipecas