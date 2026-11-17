Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Acorde a la política de gobierno eficiente, confiable y transparente que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya en favor de las y los tamaulipecos, fue dictada la conferencia “La Ética Pública y el Conflicto de Interés”, dirigida al personal de la Secretaría de Bienestar Social, informó la titular de la dependencia, Silvia Casas González.

Este evento, realizado en el Auditorio del Archivo General Histórico de Tamaulipas, reunió a más de 150 servidores públicos que laboran en las diferentes áreas de SEBIEN situadas en la Torre Bicentenario, quienes incrementaron su información sobre los principios éticos que rigen el ejercicio del servicio público.

Casas González informó que la conferencia fue dictada por Érika Lucero Chávez Garza, quien cuenta con experiencia docente en instituciones de educación superior y formación continua en temas de presupuesto basado en resultados, economía social y electoral, sumando también más de 17 años laborando en el servicio público.

En el marco del ejercicio público, agregó la funcionaria, es determinante que las personas con esta responsabilidad laboral conozcan e identifiquen los principios éticos, así como las situaciones en que pueda presentarse un conflicto de interés producto de su actuación cotidiana, para estar en condiciones de prevenirlo y desarrollar en todo momento un desempeño con estricto apego a la imparcialidad y objetividad.

Se ahondó en el marco legal existente y se ponderaron los principios de honradez, imparcialidad, lealtad y transparencia que toda servidora y todo servidor público debe observar, como parte de la preparación y sensibilización permanente para la impartición de un servicio público acorde a las exigencias de la ciudadanía.

Remarcó que se debe otorgar un trato igualitario a todas las personas y satisfacer el interés general sobre el de particulares. “Esta preparación continua responde al compromiso de este gobierno de Américo Villarreal Anaya de transformar el desempeño del servicio público mediante una atención cálida y humanista, y con total imparcialidad”, indicó.