Por: Raúl Terrazas Barraza

Indicadores que hablan por Tamaulipas

Después de acudir a la premiación de los ganadores del Torneo Internacional de Pesca de Corvina y Especies Varias, que tuvo una participación de tres mil amantes de esta actividad, el gobernador de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya, acudió a su cita de los domingos en Radio Tamaulipas para el programa Diálogos con Américo.

Por la relevancia que tiene para el estado y sus habitantes, el titular del Poder Ejecutivo abordó el tema de los indicadores nacionales de desarrollo económico, empleo, inversión, manejo correcto de los recursos públicos y la buena calificación alcanzada en materia financiera por las empresas que se dedican a evaluar el uso de los recursos públicos.

En todos los casos, de acuerdo con las palabras de Villarreal Anaya, hay avances, de manera que el desarrollo de la entidad se da en un escenario de orden, sobre todo si se toma en cuenta que los datos de cada indicador están avalados por instituciones como el INEGI o por las empresas que califican la forma en que se utilizan los recursos financieros.

Mención especial hizo el gobernador del gran significado que tiene para las regiones el hecho de que, con base en la información del INEGI, Tamaulipas se encuentra en el tercer sitio en materia de desarrollo industrial, superado solo por el Estado de México y Nuevo León.

Según la información de la Secretaría de Desarrollo Económico del propio Gobierno del Estado, la inversión en el sector industrial, incluida la reciente realizada por la empresa Kemet, de Victoria, supera los 25 mil millones de dólares en los últimos cuatro años y, al mantenerse la promoción y la gestión ante los consorcios, por el valor que tienen la seguridad, las plataformas logísticas, la comunicación hacia los mercados mundiales y, desde luego, la amplia frontera con Estados Unidos, será posible atraer más inversión.

Fundamental para la entidad es el respaldo de la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque, sobre la base del Plan México, Tamaulipas contará con casi 40 mil millones de pesos para la segunda etapa del Puerto del Norte y el desarrollo del campo petrolero Trión, en aguas profundas del Golfo de México.

Están previstas inversiones en energía eólica, más infraestructura para las aduanas de Nuevo Laredo y la nueva carretera de cuatro carriles hacia Reynosa, Matamoros y el Puerto del Norte, sin dejar de lado las inversiones para modernizar los distritos de riego del norte del estado, que ya tienen un avance del 70 por ciento.

Sobre las buenas condiciones financieras, comentó que permiten obtener créditos con una sobretasa de 0.34 puntos porcentuales respecto a la de referencia, que junto con el aumento en los ingresos propios acumulados del estado, sin elevar las tasas impositivas, dejan ver que el panorama pinta muy bien en todos los órdenes. Eso permite a los inversionistas pensar en esta entidad para ampliar sus industrias o buscar un espacio para establecerse y ahí es cuando entra el esquema de gestión de inversiones que tiene la Secretaría de Economía.

En la pesca, durante la premiación del Torneo Internacional de Corvina y Especies Varias, el doctor Villarreal Anaya se mostró a gusto, convivió con las y los participantes, saludó a las familias y sostuvo diálogos constantes con la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez; con los organizadores del torneo y, desde luego, con los ganadores, a quienes hizo entrega de los premios.

Los otros

Por cierto, entre los funcionarios y el personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, que tiene a su cargo el verde-ecologista Karl Heinz Becker Hernández, todavía existe la duda respecto a si Luis García Reyes en serio se dedicará a la política de aquí en adelante o bien si, en unas semanas más, podría estar de nuevo en la SEDUMA.

Podría ser que el exfuncionario, en caso de no quedar como candidato a la presidencia municipal de Victoria, que es su sueño dorado, sí pueda formar parte del Ayuntamiento y, desde allí, preparar una estrategia de mediano plazo que le permita asegurar la candidatura en 2030 o en 2033. Obvio, los años se ven muy lejos, pero llegan en menos de lo que canta un gallo.

Siempre que se habla en los círculos sociales de la capital de Tamaulipas sobre la sucesión en el Ayuntamiento, misma que todos ven como urgente, la gran pregunta es quién será la o el abanderado del Partido Regeneración Nacional y contra quién se enfrentará de entre las otras fuerzas partidistas que se supone pueden dar la batalla, como Juan José Salazar Hernández, de Movimiento Ciudadano; Hugo Reséndez Silva, del Partido Verde Ecologista, y Jorge García García, el señor del fabuloso y la jerga.