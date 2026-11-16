Por: Roberto Olvera Pérez

Lo que se juega en 2027

Ojo, lo que estará en juego en junio de 2027 en Tamaulipas, son 8 diputaciones federales, 22 diputaciones locales y los 43 Ayuntamientos de la entidad.

Emitidas las convocatorias para cada uno de los puestos de elección popular, vemos por las diferentes regiones del estado los que buscan ser coordinadores y coordinadoras de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Y ojo, la gubernatura aún no está en juego, hoy en manos del Dr. Américo Villarreal Anaya de Morena. Pero la efervescencia política es inevitable porque también ya aparecen por allí nombres de hombres y mujeres que estarán siendo medidos por el Comité Ejecutivo Nacional de los guindas y seguramente pasando la elección de 2027, saltará la liebre y conoceremos de viva voz, del nacional quién será el bueno o la buena para la grande en Tamaulipas.

El caso de las diputaciones federales, hay que recalcar que Morena y sus aliados, PVEM y el PT tienen como objetivo tratar de mantener la mayoría de las posiciones que actualmente tienen. Son 7 de las 8 diputaciones federales por mayoría relativa y una pluri con Adrián Oseguera Kernión, de Madero.

Así que pendientes porque el panorama político rumbo al 2027 ya está en todo su apogeo, candente y con mucho movimiento en territorio de las y los morenistas. Así los vemos a unos y otras por las diferentes regiones del estado placeándose, convenciendo y dialogando con la ciudadanía para llegar a la meta y obviamente estar en la boleta del próximo año.

Por ejemplo, en Nuevo Laredo, vemos muy movidos a Ninfa Cantú Deándar, Pedro Lozano Martínez, Checo Ojeda y a Ramón Garza Barrios, solo por citar algunos. En Reynosa anda Marcelo Olán Mendoza, “La Tía Magaly” Deándar, entre otros. En Padilla anda fuerte e inalcanzable en las encuestas la Dra. Roxana Castillo; en Güemez camina con paso firme y gastando suela Ivonne Ponce; en Llera va bien Juany Carmona y en Tula ahí la lleva bien Socorro “Coco” Garcia. La mayoría ya terminó el curso de formación política de Morena y con mucho éxito y siguen adelante, sobre todo en unidad.

NOTAS CORTAS

1.- Todo un éxito concluyó el LXXIII Torneo Internacional de Pesca de Corvina y Especies Varias 2026, celebrado en Playa La Pesca de Soto la Marina. Fue una extraordinaria convocatoria e histórica afluencia de visitantes. El evento registró alrededor de 4 mil cañas y una asistencia superior a las 16 mil personas durante el fin de semana, netamente familiar. Fueron tres días de fiesta y muy bien organizado por el Club Deportivo de Tiro, Caza y Pesca Tamatán A. C. que preside Luis Eduardo García Reyes y asociados.

Y más de cache estuvo y bien respaldada por gobernador Américo Villarreal Anaya, quien asistió a la ceremonia de premiación y recibió un reconocimiento en el marco de esta edición. Te volaste la barda mi Luis y ahora directo al 17.

2.- Por cierto, en el evento del Torneo de Pesca en Soto La Marina, para callar los rumores, vimos muy juntitos y sonrientes a la pareja de enamorados Américo Villarreal Santiago y Cecilia Guadiana de Villarreal. Conversamos un poco con ellos, andaban como cualquier pareja muy unidos y así asisten a todo evento público y más a este de su amigo Luis Eduardo Garcia, quien fue el anfitrión del certamen. Domingo familiar para variar.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.