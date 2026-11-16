-La jornada reunió a cerca de cien jóvenes de distintos municipios de Tamaulipas, quienes firmaron una declaratoria con propuestas en materia de sustentabilidad y liderazgo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 16 de 2026.- Con el propósito de impulsar el liderazgo de las nuevas generaciones en la transición hacia modelos sustentables, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Energético y el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) de la Secretaría del Trabajo, llevó a cabo el Primer Encuentro Estatal Juventudes y Energía Transformando Tamaulipas: “ENERJUV 2026”.

El evento, celebrado los días 14 y 15 de noviembre en el Rancho San Gilberto, en Ciudad Victoria, congregó a cerca de cien jóvenes provenientes de distintos municipios de la entidad. Durante dos jornadas, los participantes analizaron temas clave sobre conciencia ambiental e intercambio de soluciones bajo tres ejes rectores: Juventud, Energía y Comunidad, con miras a consolidar un sector energético justo e inclusivo.

La ceremonia inaugural estuvo encabezada por el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez; el director general del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, y el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, quienes destacaron la relevancia de integrar la visión regional de la juventud en los proyectos estratégicos del estado.

Las actividades del primer día iniciaron con una dinámica de integración y un rally, seguidos de un taller de liderazgo diseñado para fortalecer habilidades y reconocer a las y los asistentes como agentes de cambio en sus respectivas regiones.

Posteriormente, se instaló una mesa de trabajo para compartir experiencias sobre participación ciudadana y gestión social en cada localidad. La jornada concluyó con una convivencia nocturna que incluyó fogata, juegos de mesa y karaoke, fomentando la cohesión entre las delegaciones municipales.

En el segundo día de actividades, el programa continuó con los talleres “Energía” y “Comunidad de Paz”, donde se abordaron los retos actuales y futuros de Tamaulipas, además de un taller artístico enfocado en estimular la creatividad y explorar nuevas formas de expresión.

Al cierre de los trabajos, se presentaron las conclusiones y se realizó la firma de una declaratoria integrada por los acuerdos de las y los participantes, documento que establece una ruta de trabajo para dar continuidad a estas iniciativas en todo el territorio estatal y que será entregado al gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al foro acudieron también representantes de diversas dependencias de la administración estatal, quienes respaldaron las acciones conjuntas en favor del desarrollo integral de la juventud tamaulipeca.