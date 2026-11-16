Concluyó la Secretaría de Marina el “Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso”

La Secretaría de Marina a través del Sector Naval La Pesca, dio a conocer que concluyó el “Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso”, en su Séptima Fase “Litoral Golfo”, en coordinación con autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno, que se estuvo llevando a cabo en comunidades rurales de Soto la Marina.

Este programa que concluyó el pasado 15 de noviembre, tuvo como finalidad, llevar atención en materia de salud y otros servicios básicos, a comunidades remotas y vulnerables, para lo cual se desplegaron brigadas multidisciplinarias con médicos, enfermeros y especialistas en pediatría, ginecología, psicología y odontología, los cuales ofrecieron diversos servicios gratuitos.

Cabe destacar que, entre los apoyos proporcionados se encuentran: 296 servicios médicos, incluyendo visitas a domicilio para personas con movilidad limitada y adultos mayores; 22 pláticas de salud preventiva; así como 24 apoyos de peluquería.

Las comunidades que resultaron beneficiadas con dichos apoyos fueron: el Poblado de Las Enramadas, El Carrizo, Charco Largo, Verde Chico, La Peña, La Encarnación, La Zamorina y El Esmeril, entre el 26 de octubre al 15 de noviembre del presente año, con la participación de 21 elementos navales.

Se informó que para lograr tales acciones y tener acercamiento con la población vulnerable en los lugares de difícil acceso, se desplegaron tres vehículos pick up y una ambulancia; asimismo, personal de Infantería de Marina con el fin de brindar seguridad al personal médico y a la población que participó en este programa.

De esta manera, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México trabaja en coadyuvancia con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de garantizar el derecho a la salud, brindando servicios médicos profesionales de calidad y calidez a la sociedad, en lugares de difícil acceso, para beneficio de los habitantes del estado de Tamaulipas.