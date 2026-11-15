Premia Américo a ganadores del Torneo Internacional de Pesca; destaca crecimiento turístico de Tamaulipas

-En su visita a la playa La Pesca de Soto la Marina, el gobernador supervisó trabajos de construcción del Museo Interpretativo de la Tortuga Lora

Soto la Marina, Tamaulipas.- Noviembre 15 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya premió a las y los ganadores del LXXIII Torneo Internacional de Corvina organizado por el Club de Tiro, Caza y Pesca Tamatán, y aseguró que este evento con casi 4 mil participantes en la playa del poblado La Pesca, es un ejemplo del incremento en el número de visitantes que arriban a Tamaulipas, esperando cerrar el año con más de 17 millones de turistas.

“Sean ustedes portadores de estas buenas noticias que tenemos en Tamaulipas y replíquenla en su sociedad, en sus amigos, en sus gentes de otras entidades para que estén presentes y vengan a disfrutar con nosotros estos grandes recursos que tiene nuestra entidad”, expresó el gobernador durante el cierre del torneo, que se realizó durante tres días con un millón de pesos en premios.

Como parte de su visita a la playa del poblado La Pesca, el gobernador, acompañado por la presidenta de Soto La Marina, Glynnis Jiménez Vázquez, supervisó también los trabajos de construcción del Museo Interpretativo de la Tortuga Lora y confió en que este nuevo espacio será un atractivo turístico más en la región.

Durante la entrega de premios a las y los ganadores del torneo de pesca de corvina y especies varias, así como de la rifa de vehículos último modelo y cuatrimotos, el mandatario tamaulipeco destacó el ambiente de sana convivencia y cordialidad entre todas y todos los participantes, además de que el parte de las autoridades de la Marina y de Seguridad Pública, dijo, fue “sin novedad”.

“Me da mucho gusto que podamos tener y concurrir a estos grandes eventos de convivencia social, de reintegración del tejido social que nos convoca a una afición en común que es la pesca y el disfrute del medio ambiente y que lo hagamos en paz, con cordialidad, con forma de convivencia, de poder vivir armónicamente porque eso es lo que queremos en una sociedad que progresa, que es humanista, que le gusta vivir en paz, trabajando, buscando mejores oportunidades”, mencionó.

Al dar la bienvenida, la presidenta municipal de Soto La Marina, Glynnis Jiménez agradeció todo el respaldo del gobernador para celebrar este tipo de eventos e informó que a lo largo de la semana se registraron más de 20 mil visitantes en Soto La Marina, dejando una derrame económica de más de 15 millones de pesos.

“Muchas gracias, porque gracias a ustedes terminamos un año excelente en el ámbito turístico. Son bienvenidos el día que quieran y créanme que estamos muy felices de tenerlos aquí, en la playa más bonita de Tamaulipas. Gracias a todos”, expresó.

Como parte de la ceremonia se premió a las y los ganadores del torneo; en corvina el primer lugar fue para Andrés Guadalupe García Pérez; el segundo para José Juan Torres Rocha y en tercero, Elsa Ávila Acosta.

En especies varias el primer lugar correspondió a Julián Montalvo Leal, seguido por Benito López Soto y en tercero, Eliseo García González, mientras que en la pesca de mantarraya el primer lugar se lo adjudicó Alberto Del Pino Abundis, dejando en segundo y tercer lugar a Alfredo Ramírez y Alex Juárez Martínez, respectivamente.

En la categoría infantil, Iván Santiago Dávila ganó el primer lugar en corvina y en especies varias, la posición de honor fue para Christofer De la Garza Dragustinovis.

Acompañaron al gobernador en el evento: Luis Eduardo García Reyes, presidente del Club de Tiro, Caza y Pesca Tamatán A.C.; Pablo González Alanís, vocal de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas; Francisco Figuereo Corona, comandante del Sector Naval La Pesca; Vicente Fernando Corona Martínez, delegado regional de la Guardia Estatal y Sergio Balboa Castro, en representación de la Secretaría General de Gobierno.