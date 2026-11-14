Reúne UAT a más de 800 ciclistas en la Gran Rodada 12K y 26K de Ciudad Mante

Con la presencia del rector Dámaso Anaya Alvarado, de universitarios y autoridades municipales, la máxima casa de estudios celebró por primera ocasión este encuentro deportivo en la zona cañera

Ciudad Mante Tam.- 14 de noviembre de 2026.- Con el propósito de fomentar la activación física, el deporte y la convivencia familiar, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), encabezada por el rector Dámaso Anaya Alvarado, llevó a cabo con éxito la Gran Rodada UAT en Ciudad Mante, reuniendo a más de 800 participantes entre comunidad universitaria, diversos clubes de ciclismo y sociedad en general.

Durante el acto de apertura, el rector Dámaso Anaya, acompañado por la presidenta de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya, y el secretario de Vinculación, Rogelio de Jesús Ramírez Flores, destacó la importancia de continuar impulsando actividades que fortalezcan la convivencia familiar y el vínculo entre los universitarios y la sociedad. Asimismo, celebró la amplia respuesta de los asistentes y de los distintos grupos de ciclistas participantes en las modalidades de 12 kilómetros en ruta urbana y 26 kilómetros a campo traviesa.

Por su parte, la presidenta municipal de El Mante, Martha Patricia Chío de la Garza, dio la bienvenida a los asistentes, resaltando su reconocimiento a la UAT por impulsar estas experiencias recreativas que trascienden el aula en beneficio de los jóvenes universitarios y de toda la comunidad.

La jornada deportiva dio inicio en punto de las 8:00 horas en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario Mante, punto de partida en el que las autoridades se sumaron al contingente para encabezar el recorrido por las principales arterias de la localidad, hasta concluir en la Escuela Preparatoria Mante, donde los asistentes disfrutaron de presentaciones artísticas y la tradicional rifa de artículos deportivos.

Organizada por la Secretaría de Vinculación, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, la primera edición de esta rodada en la zona cañera reunió a representantes de diversos clubes y pedalistas de la región y de estados vecinos. Durante el evento se contó con la presencia del diputado local, Alberto Moctezuma Castillo; la directora del DIF Mante, Erika Torres Velázquez; así como funcionarios universitarios y directivos de planteles educativos.

Con la realización de esta exitosa jornada, la UAT refrenda su compromiso con la promoción de estilos de vida saludables y el fortalecimiento de los lazos de integración social en todo el estado