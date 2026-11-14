Inauguran Encuentro ENERJUV para impulsar el diálogo y liderazgo de las juventudes tamaulipecas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 14 de 2026.- Con el propósito de impulsar el talento, la participación y el liderazgo de las juventudes tamaulipecas, se inauguró el primer Encuentro Estatal: Juventudes y Energía Transformando Tamaulipas, ENERJUV, un espacio donde las y los jóvenes se encuentran, conviven, reflexionan y construyen el futuro de Tamaulipas desde su visión y necesidades.

La ceremonia de inauguración y bienvenida estuvo a cargo del secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez; del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Leonardo Anaya Alvarado y del director general del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), Oscar Azael Perales; quienes dieron la bienvenida a las y los participantes y destacaron la importancia de generar oportunidades para el desarrollo integral de las juventudes.

El titular de la SEDENER, agradeció la participación de las y los jóvenes en este primer Encuentro ENERJUV, donde se desarrollarán talleres de liderazgo, del papel de la juventud en el futuro energético del estado, así como actividades de diversión y esparcimiento como un rally, talleres artísticos y la generación de conclusiones que ayudarán al Gobierno del Estado a acercarse y responder a las necesidades de las juventudes en Tamaulipas.

El director general del INJUVE, destacó que se busca acercar a las nuevas generaciones a temas de interés estratégico, fomentar el trabajo colaborativo y despertar vocaciones relacionadas con el sector energético, así como fortalecer su participación en la construcción de un futuro más sostenible.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, informó que en la próxima edición de este Encuentro, se sumará la máxima casa de estudios con una mayor participación de estudiantes, para brindar un espacio de esparcimiento, análisis, reflexión y construcción de propuestas transformadoras.

Con estas acciones, el Gobierno liderado por el Doctor Américo Villarreal Anaya, refrenda su compromiso con las juventudes, impulsando espacios de formación y participación que contribuyan al bienestar social y al desarrollo del estado.