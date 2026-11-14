Inaugura Secretario de Salud Congreso Regional de Medicina de Emergencias 2026

Tampico, Tamaulipas.- Noviembre 14 de 2026.- “Una emergencia puede cambiar una vida en cuestión de minutos; una atención oportuna y una respuesta coordinada pueden marcar la diferencia”, dijo el secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, al inaugurar los trabajos del Congreso Regional de Medicina de Emergencias, en su edición de este año 2026.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el titular de la dependencia estatal dio inicio a este evento académico, cuyo objetivo es fortalecer los conocimientos y habilidades del personal de salud en medicina de emergencias mediante actividades de actualización académica, talleres prácticos e intercambio de experiencias que contribuyan a mejorar la atención del paciente en los ámbitos prehospitalario y hospitalario en el estado.

“Este congreso de emergencias reúne a profesionales de la salud bajo una misma convicción: perfeccionar nuestras habilidades para actuar con precisión milimétrica cuando el tiempo es nuestro mayor adversario. Un minuto a tiempo salva una vida, y un minuto tarde lo lamentaremos”, señaló Guerrero Morales durante su participación.

Dijo que, como profesionales de la medicina, se tiene el conocimiento puntual de que las áreas de emergencias son el verdadero termómetro de un sistema de salud, y que el éxito de una reanimación, la estabilización de un paciente grave o el manejo de un accidente, no depende únicamente de la voluntad, sino de la actualización constante de la destreza clínica y, sobre todo, del trabajo en equipo.

En su discurso, agradeció la asistencia de personal de estados vecinos como San Luis Potosí, Veracruz, Nuevo León e Hidalgo, así como de los ponentes nacionales y estatales que aportaron sus experiencias y el análisis de nuevas estrategias de atención, con el fin de identificar retos y oportunidades de mejora, y fortalecer los vínculos entre quienes enfrentan el reto de actuar cuando cada segundo cuenta.

En este encuentro, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Expo Tampico, se realizaron talleres sobre Toxicología; Transportación aeromédica del paciente crítico; Trauma grave, y Reanimación avanzada en el ámbito prehospitalario. Asimismo, se impartieron ponencias sobre consideraciones especiales en la extracción vehicular prolongada y en la transportación aeromédica; Transferencia de la atención prehospitalaria a la sala de urgencias; Síndrome de HELLP; Monitoreo hemodinámico de la mujer embarazada, y Situación actual del CRUM Tamaulipas, entre otras.

Al evento inaugural asistieron, en representación de la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, María Ofelia Cantú Rodríguez; el presidente municipal de Madero, Erasmo González Robledo; y el presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez. También estuvieron el presidente de la Comisión de Salud del Congreso, Víctor Manuel García Fuentes; los titulares del Sector Salud: Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, coordinador estatal de IMSS-Bienestar en Tamaulipas; José Luis Aranza Aguilar, titular del IMSS Ordinario en Tamaulipas; y Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán, subdelegado médico del ISSSTE; así como representantes del sector naval, Pemex y otros invitados.