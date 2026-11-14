Impulsarán el Programa Estatal para la Igualdad y la creación de la Comisión de Cuidados en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 14 de 2026.- Con el compromiso de fortalecer las políticas públicas de igualdad sustantiva y avanzar en el reconocimiento de los cuidados como un asunto prioritario para el bienestar social, se llevó a cabo la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SIMH), en el Auditorio del Sistema DIF Tamaulipas, donde se acordó impulsar la elaboración del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la creación de la Comisión de Cuidados, informó la titular de la Secretaría de las Mujeres, Marcia Benavides Villafranca.

La funcionaria estatal destacó que la sesión se desarrolló en colaboración con la titular de la Secretaría de Bienestar Social, Silvia Lucero Casas González. Durante el encuentro, se hizo énfasis en la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional y, en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, visibilizar el valor de estas actividades y promover una distribución más justa y corresponsable, desde una perspectiva de género y de derechos humanos.

Como parte de los trabajos, se aprobó la creación de la Comisión de Cuidados del SIMH, concebida como un mecanismo de vinculación y coordinación entre instituciones para atender los retos que enfrenta Tamaulipas en esta materia. También se contó con un espacio de diálogo sobre la organización social de los cuidados, con la participación de El Colegio de Tamaulipas (COLTAM), donde Verónica Mireya Moreno Rodríguez, profesora investigadora del plantel, contribuyó al análisis sobre la incorporación de esta perspectiva en las políticas públicas, informó Marcia Benavides.

Con estos acuerdos, la Secretaría de las Mujeres refrenda su compromiso de impulsar el trabajo coordinado entre instituciones y promover acciones que contribuyan a la igualdad sustantiva, al reconocimiento de los cuidados y al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en Tamaulipas, concluyó la secretaria.