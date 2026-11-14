Encabeza Dámaso Anaya tradicional Certamen Reina UAM Mante 2026

Con la participación de la comunidad universitaria y familias mantenses en la Plaza Principal, el rector de la UAT encabezó la celebración que promueve la identidad y el orgullo institucional.

Ciudad Mante, Tam.- 14 de noviembre de 2026.- Con un mensaje enfocado en la vida universitaria como un espacio de encuentro con la sociedad, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó el Certamen Reina UAM Mante 2026, realizado en la Plaza Principal de este municipio.

Acompañado por la presidenta de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya, la presidenta municipal de El Mante, Martha Patricia Chío de la Garza, y el director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro (UAM Mante), Santiago Palomo Salinas, el rector destacó que la vida universitaria encuentra momentos especiales para salir a las plazas, reunir a las familias y compartir con la ciudad el orgullo de pertenecer a una misma comunidad.

Asimismo, reconoció a las 19 jóvenes participantes como protagonistas de una tradición que fortalece los lazos con la sociedad mantense, exhortándolas a confiar en que sus ideas y aspiraciones tienen un espacio en la máxima casa de estudios. En su mensaje, el rector también reconoció de manera especial a la reina saliente Anahy Hernández, por su participación y acompañamiento durante el evento.

En la ceremonia, que tuvo como marco los festejos por el 61 aniversario de la UAM Mante, la presidenta municipal Martha Patricia Chío reconoció la estrecha colaboración y el espíritu de unidad que caracteriza a la institución en beneficio de la comunidad. Agradeció la participación de la reina saliente en las actividades del municipio y alentó a las asistentes a disfrutar del evento con alegría y entusiasmo.

Durante el desarrollo del programa, la ceremonia transcurrió entre coloridas presentaciones artísticas a cargo del taller de danza folclórica del plantel y diversas pasarelas de las candidatas.

Tras las etapas de evaluación y la selección de las finalistas, el certamen culminó con la esperada coronación de Sofía González, representante de la carrera de Contador Público, como Reina UAM Mante 2026, quien recibió el distintivo de manos del rector Dámaso Anaya, con el compromiso de representar a sus compañeras y compañeros con cercanía, entrega y orgullo universitario.

El evento incluyó la entrega de reconocimientos especiales en las categorías de Señorita Fotogenia, Señorita Celebridad, Señorita Simpatía y Señorita Elegancia.

Se contó con la presencia de la maestra Claudia Lorena Tello Naranjo, directora de la Preparatoria Mante; el secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio de Jesús Ramírez Flores; y el diputado Alberto Moctezuma Castillo.

También asistieron diversas autoridades universitarias, docentes, estudiantes, padres de familia y personal de apoyo que abarrotaron la plaza principal de este municipio.

Con este tipo de actividades de gran arraigo, la UAT refrenda su firme misión de impulsar la cultura, la integración y la transformación social bajo los principios universitarios de Verdad, Belleza y Probidad.