Beneficia SET a más de mil estudiantes con Beca Transformación Avanza en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Noviembre 14 de 2026.- Más de mil estudiantes pertenecientes a escuelas privadas del municipio de Nuevo Laredo se beneficiaron con la entrega que la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) hizo de las Becas Transformación Avanza.

A nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, el titular del sector educativo, Miguel Ángel Valdez García, y la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, presidieron la ceremonia de entrega correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, efectuada en el Centro de Alto Rendimiento de la Nueva Ciudad Deportiva en ese municipio.

Valdez García señaló que este recurso se otorga a madres, padres de familia y tutores de estudiantes de escuelas particulares, desde educación inicial hasta posgrado, con el propósito de fortalecer la economía de las familias y que las alumnas y los alumnos seleccionados puedan continuar su formación educativa.

Subrayó el compromiso que el gobernador Américo Villarreal Anaya tiene con la educación en Tamaulipas, de fortalecer el acceso a una educación de excelencia, basada en valores como el humanismo, y de generar las oportunidades para que las y los estudiantes tamaulipecos continúen desarrollándose académicamente.

En la ceremonia también participaron Samuel Alcantar Varela, titular de la Unidad Ejecutiva de la SET, y María del Carmen Abrego González, coordinadora de Innovación y Proyectos Estratégicos de la SET, además de autoridades educativas municipales.