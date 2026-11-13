Todo listo para el desfile del 20 de noviembre para celebrar el 116 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana

No menos de 1,700 alumnos de los distintos niveles de educación estarán participando en el desfile de la revolución, que por el 116 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana de 1910, se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre.

Así dio a conocer lo anterior el Profr. Claudio Reyna García, Jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Soto la Marina, quien indica que a las 8:00 de la mañana en la plaza del Poblado “Lázaro Cárdenas”, tendrá lugar la ceremonia cívica por tan importante fecha cívica, misma que habrá de encabezar la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, con cuya administración de llevó a cabo la organización del desfile de la revolución.

Asimismo, el funcionario de educación estatal informa, que participaran en el desfile los preescolares de la cabecera municipal, como el Lázaro Cárdenas del Río, Cri-Cri, Herlinda T. de Balboa y Margarita de Gortari, mientras que entre los planteles de primaria que van a participar se encuentran la “Felipe de la Garza”, “Alberto Carrera Torres”, “Lázaro Cárdenas”, “18 de Marzo”, “Rafael Ramírez”, “Ing. Luis Puebla y Cuadra”, “José María Villarreal”, el Instituto Soto la Marina y “Capitán de Navío Blas Godínez Brito” del Sector Naval La Pesca.

De planteles de educación media básica se confirman la Técnica, 12 y las telesecundarias de Tampiquito y Las Tunas, mientras que de educación media superior, el COBAT, CBTA, CEMSADET, Telebachillerato 13 de Tampiquito y de educación superior, la UTMAR y el Instituto Costa.