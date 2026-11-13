Se sumó el CBTA 271 a la Jornada Nacional por la Paz y El ABC de las Emociones

En el CBTA 271 se sumaron a la Jornada Nacional por la Paz y El ABC de las Emociones, con actividades que se llevaron a cabo el 6 y 7 del presente mes de noviembre.

Se trató de actividades deportivas, culturales, recreativas y socioemocionales, promoviendo la sana convivencia, el respeto, la empatía y el bienestar emocional de la comunidad estudiantil.

Es la Lic. San Janita Yareli Walle Banda quien informa sobre el particular, dando cuenta que en el marco de la Jornada Nacional por la Paz y El ABC de las Emociones se documentan actividades escolares relacionadas con el bienestar emocional, la convivencia pacífica y la participación estudiantil, cuyas evidencias se mostraron dentro de un mural informativo, a la vez que se llevó a cabo una sesión sobre prevención y salud mental y una dinámica recreativa con botargas.

Cabe hacer mención que los estudiantes elaboraron de manera colaborativa un lámina de exposición “Salud Mental”, con dibujos e información sobre estrés crónico, ansiedad, depresión y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), con el propósito de sensibilizar sobre la importancia de conocer y cuidar la salud mental.

Asimismo se presentaron fotografías que registran una sesión grupal con proyección del tema “Hablemos de Prevención: Cuidando nuestra Salud Mental Prevención del Suicidio en el Bachillerato”, cuya actividad se relaciona con la sensibilización y el diálogo sobre el bienestar emocional y la importancia de buscar acompañamiento oportuno, promoviendo la conciencia sobre la salud mental, la escucha y la búsqueda de apoyo ante situaciones difíciles.

Refiere la Directora del CBTA 271 Soto la Marina, que estas actividades forman parte de la formación integral que se imparte a los alumnos que decidieron por cursar su educación media básica y una carrera técnica, en este plantel a su cargo.