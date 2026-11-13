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Reciben 49 prestadores de servicios el curso “Manejo de Crisis en el Turismo”

7 horas ago
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-Se busca dotar a los participantes de más herramientas concretas para actuar con oportunidad y eficacia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 13 de 2026.- Un total de 49 prestadores de servicios turísticos participaron en el curso en línea “Manejo de Crisis en el Turismo”, una formación estratégica diseñada para potenciar las capacidades profesionales de un sector que enfrenta desafíos imprevistos.

El Secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que el programa es dirigido a toda la cadena de valor del turismo: hoteleros, restauranteros, operadores de tours, guías y demás prestadores de servicios.

Su enfoque práctico responde directamente a las necesidades reales del sector y busca dotar a los participantes de herramientas concretas para actuar con oportunidad y eficacia.

Impartido por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Profesionalización y Competitividad Turística, en coordinación con la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, el curso es válido para el refrendo de horas como Guías de Turistas conforme a las normas NOM-08-TUR-2002 y NOM-09-TUR-2002.

El objetivo central es fortalecer las estrategias que permitan una respuesta rápida, coordinada y efectiva ante crisis que puedan afectar la actividad turística, ya sean de origen natural, sanitario o de seguridad.

El funcionario explicó que contar con protocolos claros y actualizados resulta indispensable para minimizar riesgos, proteger a los visitantes y salvaguardar la continuidad de los negocios.

De esta forma, el curso “Manejo de Crisis en el Turismo” se consolida como una decisión estratégica que impulsa la resiliencia, la profesionalización y la competitividad del sector turístico en Tamaulipas, concluyó.

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