Proyecta STPS ampliar a 16 las Ferias del Empleo en Tamaulipas durante 2027

-La dependencia busca incrementar las oportunidades de vinculación laboral en el quinto año de gobierno; durante 2026 se realizaron 14 eventos de este tipo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 13 de 2026.- Como parte de las estrategias para fortalecer la generación de oportunidades laborales y acercar las vacantes a quienes buscan incorporarse al mercado de trabajo, el gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa el crecimiento de las acciones de vinculación laboral en Tamaulipas, con la intención de ampliar la cobertura de las Ferias del Empleo durante el próximo año.

El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, en suplencia por ausencia de la persona titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, Emanuel Reséndez Gómez, informó que para 2027 se proyecta incrementar de 14 a 16 el número de Ferias del Empleo, como parte de la planeación para el quinto año de la actual administración estatal.

Explicó que la intención es aprovechar la capacidad de vinculación de la Secretaría del Trabajo para extender estas jornadas a más municipios y facilitar el acercamiento entre las empresas que requieren personal y las personas que buscan una oportunidad laboral.

Reséndez Gómez destacó que durante 2026 se llevaron a cabo 14 Ferias del Empleo, mientras que para el siguiente ejercicio se trabaja en la posibilidad de realizar 16 eventos, lo que representaría un incremento en las actividades de intermediación laboral de la dependencia.

Esta proyección busca fortalecer los mecanismos de acercamiento entre el sector empresarial y la población buscadora de empleo, ampliando los espacios donde puedan conocerse las vacantes disponibles y establecerse procesos de contratación.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrenda su compromiso de fortalecer la vinculación laboral y ampliar las oportunidades de empleo para las familias tamaulipecas, siguiendo la política del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.