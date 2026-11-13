Preside Américo, histórico inicio de exportaciones en el Puerto del Norte de Matamoros

-Tras dos décadas de espera, se activa la terminal marítima; buque UAL Fortitude zarpará a Brasil llevando fluoruro de aluminio

Matamoros, Tamaulipas.- Noviembre 12 de 2026.- El Puerto del Norte, en Matamoros, realizó su primera operación de exportación de mercancías, tras más de dos décadas de espera para activar esta terminal marítima, en un acto encabezado por el gobernador Américo Villarreal quien celebró esta fecha histórica, ya que este recinto portuario se consolida ahora como una nueva puerta estratégica de Tamaulipas hacia los mercados internacionales.

Al pie del muelle de la terminal marítima, el gobernador del Estado presenció las maniobras de carga de 2 mil toneladas de fluoruro de aluminio producido en Matamoros por la empresa Orbia que zarparán en el buque UAL Fortitude rumbo a Brasil.

Al celebrar todas las buenas noticias que recibe Tamaulipas para consolidar su transformación y crecimiento, Villarreal Anaya confirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum prácticamente ha autorizado un nuevo proyecto CMRO, de 35 mil millones de pesos para que este puerto cuente con red ferroviaria y nuevas instalaciones y poder alcanzar la meta de que la entidad, sea la principal frontera marítima comercial de México con Estados Unidos y el comercio internacional.

“Nos reúne un feliz acontecimiento, un hecho de gran relevancia para Tamaulipas y para México. La primera exportación internacional desde el Puerto del Norte constituye un hecho que trasciende la operación comercial que hoy presenciamos es, reitero, el resultado de una visión compartida, un proyecto de gran calado”, dijo.

Acompañado por autoridades navales, de aduanas, directivos empresariales y representantes de los sectores productivos de esta ciudad, Américo Villarreal afirmó que hoy la costa tamaulipeca se suma a la extraordinaria fortaleza de la plataforma logística más importante de nuestro país.

“Hoy damos el siguiente paso para conectar la actividad industrial de Matamoros con el exterior de nuestro propio puerto, que ha sido un proyecto perseguido y anhelado por décadas y que hemos podido consolidar gracias a la suma de esfuerzos de empresas e inversionistas”, dijo.

En el evento, Javier García Bejos, CEO de Energía, Aeropuertos y Puertos en Mota-Engil México expuso que a la fecha se han invertido 400 millones de pesos para el desarrollo del puerto, pero luego de llegar a este punto de arranque el Puerto del Norte tendrá que convertirse en un espacio competitivo, moderno y eficiente, por lo que se prevé una nueva inversión de más de 1,800 millones de pesos.

En representación del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, el comandante de la Primera Zona Naval de Tamaulipas, Fernando Rodríguez Cuevas, aseguró que este momento histórico es el resultado de mucho tiempo de trabajo, de esfuerzo, dedicación y planeación que ha dado como resultado el beneficio para el pueblo tamaulipeco y en específico de Matamoros.

Por su parte, el presidente municipal de Matamoros, José Alberto Granados afirmó que el liderazgo y voluntad del gobernador Américo Villarreal permitió “hacerle justicia a este gran puerto, el puerto de Matamoros” y traer desarrollo económico y nuevos empleos para el municipio.

A nombre de los habitantes del poblado Higuerillas y de las comunidades pesqueras de la región, Alejandra Tagle Meza reconoció que luego de muchas promesas el Puerto de Matamoros es una realidad.

“Quiero agradecerle a nuestro querido gobernador el doctor Américo Villarreal, gracias por apostarle y no soltar este proyecto. Sí, gracias de verdad”, expresó emocionada.

También acompañaron al gobernador: Gustavo Guzmán Fernández, Director General de la API Tamaulipas; Raúl Ruiz García, titular de la aduana de Matamoros ; Fidel Maldonado López, Director General de ASIPONA de Altamira; Javier Martínez Marcos, titular de Capitanía del Puerto de Matamoros; Francisco Campos Herrera, líder de OF&EM México y el diputado local Eliiphaleth Gómez Lozano, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Previo al evento, el gobernador inició su agenda de trabajo en Matamoros, realizando un recorrido por el Deepwater Thalassa, un buque especializado en la perforación en aguas ultraprofundas, el cual contribuye al desarrollo de Campo Trion, frente a las costas de Tamaulipas.