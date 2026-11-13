POR: ANA LUISA GARCÍA G.

¿Benevolencia o estricta justicia para Taddei?

Dado el escenario que se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación, la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei cometió el delito de peculado, léase, sustracción de fondos del erario, lo cual de acuerdo al artículo 223 del Código Penal la sanción dependerá del monto sustraído para beneficio propio.

Como la suma sustraída supera los 58 mil 655 pesos, la sanción que puede alcanzar va, de 2 años hasta 14 años de prisión, además de una multa económica no definida aún.

Sin embargo, no hay castigo para las acciones que realizó manipulando resultados, que representan mucho, cuando se trata de la elección de hombres y mujeres que ejercieron el poder en la conducción del destino de municipios y estados.

En ese escenario salió el “bocón” de Fox a confesar su intervención en la elección de 2006, para hacer ganar a Felipe Calderón. Don Vicente nunca tuvo conectada la lengua al cerebro. Qué necesidad había de declarar algo consumado. En fin, la política siempre ha sido un espectáculo circense, donde hay payasos, malabaristas y magos, porque desaparecen el dinero de las arcas.

Total, que hoy sabemos de acuerdos, que generaron miles de millones de pesos a favor del contratista favorito Alfredo Hernández casillas, y que Taddei fue grabada por este mismo contratista con quien tuvo una relación personal y no se sabe hasta el momento cuántos videos y cuántos audios y cuántos escándalos más están por destaparse.

De lo que existe certeza, es de que Guadalupe Taddei, fue quien manejó la elección presidencial de 2024, de igual forma la elección que llenó de “jueces del bienestar” al poder judicial.

Estas circunstancias pronostican que el sistema político le otorgará las mejores condiciones desde los tribunales, aun con la independencia que el Poder Judicial ostenta con respecto al Ejecutivo.

La situación, es que no hay día, en que elementos de Morena, no se vean envueltos en un nuevo escándalo, y la lista de personajes empieza con Andy López Beltrán, ligado al acelerado enriquecimiento de su amigo Amílcar Olán. Que, por cierto, no se sabe en qué rincón de Europa están, pero hay certeza de que ese punto del hemisferio “está a sus pies” (como lo dejó de constancia en un video que circula por las redes), con los miles de millones de pesos que se llevó de negocios y contratos pactados bajo la sombra del poder de “papi”.

MASTOGRAFÍAS QUE SALVAN VIDAS, DIF MATAMOROS. – Sin duda la prevención contra el cáncer, está en la detección oportuna del mal, y en ese sentido el Sistema DIF Matamoros, que preside la señora Anita de Granados, está haciendo entrega de vales para mastografías gratuitas, lo cual da testimonio de su compromiso de velar por la salud y bienestar de las mujeres.

En esta acción, la presidenta del DIF municipal cuenta con el apoyo del alcalde Beto Granados, lo que le ha permitido dar continuidad a las acciones impulsadas en el marco de “Octubre Rosa”.

Este es uno de los programas que el DIF y Municipio de Matamoros impulsan, acercando elementos para el cuidado de la salud, como es el caso de facilitar el acceso a estudios médicos especializados para la detección oportuna del cáncer de mama. El apoyo forma parte de los resultados de la carrera #PodeRosa.

INSTALAN COMITÉ DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES EN VICTORIA. – El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, encabezó este jueves la instalación formal del Comité de Salud Mental y Adicciones, en el que se unen esfuerzos institucionales para reforzar las estrategias de prevención y asistencia a este problema de impacto social.

Actos como este dan mayor visibilidad a las instituciones concurrentes en esta labor tan importante en la asistencia de quienes tienen problemas de adicción, sobre todo de jóvenes, aunque no hay limite de edad para recurrir a pedir ayuda. La dependencia de las drogas a veces se convierte en un callejón sin salida para muchos, porque no tienen a quien recurrir, en muchos de los casos son personas sin padres o tutores.

En esta ocasión el acto protocolario de instalación del referido comité, tuvo lugar en el marco de la sesión ordinaria número 6 de la Mesa de Salud Municipal. En esa ocasión el alcalde Gattás firmó el acuerdo de colaboración con las siguientes personas: por una parte el delegado del IMSS, Dr. José Luis Aranza Aguilar, el director de Distrito de Salud No 1, Dr. Iván Moncada Ramírez, así como con representantes de instituciones y organizaciones de salud de los niveles federal, estatal y municipal.

Son muchos los organismos e instituciones que suman su esfuerzo formando parte del Comité de Salud Mental y de Adicciones, entre ellos la Secretaría de Salud Estatal, IMSS Bienestar, ISSSTE, UNEME, el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), la Universidad Autónoma de Tamaulipas, COMAPA Victoria y diversas áreas operativas del Ayuntamiento