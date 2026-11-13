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Preparados los taxistas para la temporada de cierre de año 2026: Ricardo Castillo

12 horas ago
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Los taxistas de Soto la Marina se preparan para enfrentar de buena manera la temporada vacacional de navidad y de fin de año, esperando tener una mejor demanda que en ocasiones anteriores.

Ricardo Castillo, líder del gremio de taxistas del municipio indica lo anterior y puntualiza que para ello sus compañeros realizan el mantenimiento necesario a sus unidades para que éstas se encuentren  en las mejores condiciones mecánicas en la próxima temporada vacacional.

Hace saber de igual manera que en solidaridad con las familias por la difícil situación económica es que se mantiene por lo que resta de este año el costo por servicio el cual es de 60 pesos cuando se solicita en la rampa o lugar de estacionamiento de los taxis y el número de teléfono es el 835-232-70969.

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