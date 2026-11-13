Participa SIPINNA Tamaulipas en Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia 2026

Ciudad de México.- Noviembre 13 de 2026.- Con la participación de representantes de distintos países y autoridades de las áreas de Hacienda, Finanzas, Salud, Educación, Protección y coordinación de políticas para la primera infancia, así como integrantes de organismos internacionales, sociedad civil, academia, sector privado y medios de comunicación especializados, se llevó a cabo la Primera Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia 2026, en la Ciudad de México, a la que asistió Ivette Salazar Márquez, Secretaria ejecutiva de SIPINNA Tamaulipas.

Este encuentro internacional constituyó un espacio de diálogo e intercambio de experiencias para analizar estrategias que permitan incrementar progresivamente la inversión destinada a niñas y niños durante sus primeros años de vida, bajo criterios de equidad, efectividad y orientación a resultados, con especial atención a la calidad de los servicios de salud, educación, protección y desarrollo infantil.

Entre los objetivos centrales de la Cumbre destacó la construcción de una Declaración Regional sobre financiamiento para la primera infancia, así como el impulso de compromisos nacionales que contribuyan a los preparativos de la Cumbre Global de Primera Infancia, prevista para 2027.

La presencia de Tamaulipas en este foro se vincula con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien impulsa políticas públicas enfocadas en garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de generar condiciones que favorezcan su bienestar y desarrollo integral desde las primeras etapas de vida.

El Gobierno del Estado, a través de SIPINNA Tamaulipas, mantiene su vinculación con iniciativas nacionales e internacionales que permiten conocer experiencias, compartir propuestas y generar oportunidades de colaboración para avanzar en la atención y el desarrollo integral de la niñez tamaulipeca.

La inversión en la primera infancia representa una apuesta por el presente y el futuro de la sociedad, al generar mayores oportunidades de desarrollo, reducir desigualdades y sentar las bases para una vida plena para todas las niñas y los niños.